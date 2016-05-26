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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 жов, 2018 09:37
Я дозвонилась в колл-центр, сказали спасибо, обещали исправить ).
Если оформлять депозит онлайн, то до 17 часов вечера.
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Hella
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Додано: Сер 10 жов, 2018 20:41
THB написав:
Не дает открыть Конструктор+. Может пилят еще?
Вчера после обеда открывал. Никаких проблем не было.
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EvgeniyL
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