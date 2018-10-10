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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1323132413251326

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 459
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
117
Всього голосів : 459
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 09:37

Re: ВТБ Банк

Я дозвонилась в колл-центр, сказали спасибо, обещали исправить ).
Если оформлять депозит онлайн, то до 17 часов вечера.
Hella
 
Повідомлень: 809
З нами з: 25.08.09
Подякував: 52 раз.
Подякували: 26 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 20:41

  THB написав:Не дает открыть Конструктор+. Может пилят еще?

Вчера после обеда открывал. Никаких проблем не было.
EvgeniyL
 
Повідомлень: 18
З нами з: 25.03.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 09:52

EvgeniyL Я поехала в отделение, и онлайн открывала уже там. Починили быстро. Переложила часть депозита, остальное отдали без проблем.
Hella
 
Повідомлень: 809
З нами з: 25.08.09
Подякував: 52 раз.
Подякували: 26 раз.
 
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  #<1 ... 1323132413251326
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