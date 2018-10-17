Я дозвонилась в колл-центр, сказали спасибо, обещали исправить ).
Если оформлять депозит онлайн, то до 17 часов вечера.
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Додано: Сер 10 жов, 2018 09:37
Re: ВТБ Банк
Я дозвонилась в колл-центр, сказали спасибо, обещали исправить ).
Если оформлять депозит онлайн, то до 17 часов вечера.
Додано: Сер 10 жов, 2018 20:41
Додано: Чет 11 жов, 2018 09:52
EvgeniyL Я поехала в отделение, и онлайн открывала уже там. Починили быстро. Переложила часть депозита, остальное отдали без проблем.
Додано: Чет 11 жов, 2018 10:41
Re: ВТБ Банк
С 11.10. так макс.% по долл. и остался - 5 годовых. Могли бы и накинуть хоть 0.25%
Додано: Чет 18 жов, 2018 08:09
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