Я дозвонилась в колл-центр, сказали спасибо, обещали исправить ).
Если оформлять депозит онлайн, то до 17 часов вечера.
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Додано: Сер 10 жов, 2018 09:37
Re: ВТБ Банк
Я дозвонилась в колл-центр, сказали спасибо, обещали исправить ).
Если оформлять депозит онлайн, то до 17 часов вечера.
Додано: Сер 10 жов, 2018 20:41
Додано: Чет 11 жов, 2018 09:52
EvgeniyL Я поехала в отделение, и онлайн открывала уже там. Починили быстро. Переложила часть депозита, остальное отдали без проблем.
Додано: Чет 11 жов, 2018 10:41
Re: ВТБ Банк
С 11.10. так макс.% по долл. и остался - 5 годовых. Могли бы и накинуть хоть 0.25%
Додано: Чет 18 жов, 2018 08:09
По тарифам
Додано: Чет 18 жов, 2018 14:26
demichh
по обычной МАСТЕРкарт Дебит (не голд) снятие бесплатно в любых банкоматах всех банков.
по всем другим картам - бесплатно тока в ВэТэБэшных.
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Додано: Чет 18 жов, 2018 14:26
Додано: Чет 18 жов, 2018 14:31
за границей для определенных операций нужно, чтобы бин карты был кредитный.
у нас это вообще не соблюдается. Может быть дебетовка с кредитным бином, может быть кредитка с дебетным.
Мастер Дебит - это карты которые всегда с дебетным бином.
Крое того эти карты очень не любят банкоматы чужих банков, т.к. там они получают комиссию от МПС независимо от суммы снятия. Поэтому владельцам банкоматов очень выгодно чтоб с карт Мастер Дебит клиенты других банков снимали маленькими суммами но часто ) чтоб вы 10 к сняли 10 раз по 1 к к примеру. тогда они получт за это от МПС 20 грн. )
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Додано: Чет 18 жов, 2018 15:10
IMPRINTER
Еще никто не установил комиссию за снятие с МС дебит в чужих банкоматах ?
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