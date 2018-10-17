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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 459
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
117
Всього голосів : 459
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 09:37

Re: ВТБ Банк

Я дозвонилась в колл-центр, сказали спасибо, обещали исправить ).
Если оформлять депозит онлайн, то до 17 часов вечера.
Hella
 
Повідомлень: 813
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 20:41

  THB написав:Не дает открыть Конструктор+. Может пилят еще?

Вчера после обеда открывал. Никаких проблем не было.
EvgeniyL
 
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Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 09:52

EvgeniyL Я поехала в отделение, и онлайн открывала уже там. Починили быстро. Переложила часть депозита, остальное отдали без проблем.
Hella
 
Повідомлень: 813
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Подякував: 52 раз.
Подякували: 26 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 10:41

Re: ВТБ Банк

С 11.10. так макс.% по долл. и остался - 5 годовых. Могли бы и накинуть хоть 0.25%
THB
 
Повідомлень: 606
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 08:09

По тарифам https://vtb.ua/pdf/Pakety/Paket-Basovyi_private.pdf, в Базовом предлагается открыть, в частности, "MasterCard Debit Gold із чипом" и "MasterCard Gold із чипом". В чем отличие?
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 14:14

в слове дебит, если есть выбор, лучше MasterCard Gold чип брать
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 14:26

demichh

по обычной МАСТЕРкарт Дебит (не голд) снятие бесплатно в любых банкоматах всех банков.
по всем другим картам - бесплатно тока в ВэТэБэшных.
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 14:26

  demichh написав:в слове дебит, если есть выбор, лучше MasterCard Gold чип брать

так а какое ограничение это слово накладывает?
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 14:31

  la9 написав:
  demichh написав:в слове дебит, если есть выбор, лучше MasterCard Gold чип брать

так а какое ограничение это слово накладывает?


за границей для определенных операций нужно, чтобы бин карты был кредитный.
у нас это вообще не соблюдается. Может быть дебетовка с кредитным бином, может быть кредитка с дебетным.
Мастер Дебит - это карты которые всегда с дебетным бином.
Крое того эти карты очень не любят банкоматы чужих банков, т.к. там они получают комиссию от МПС независимо от суммы снятия. Поэтому владельцам банкоматов очень выгодно чтоб с карт Мастер Дебит клиенты других банков снимали маленькими суммами но часто ) чтоб вы 10 к сняли 10 раз по 1 к к примеру. тогда они получт за это от МПС 20 грн. )
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 15:10

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Еще никто не установил комиссию за снятие с МС дебит в чужих банкоматах ?
demichh
 
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