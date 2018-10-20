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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 жов, 2018 15:28
demichh написав:
Разве еще никто не установил комиссию за снятие с МС дебит в чужих банкоматах ?
мы говорим о комиссии, которую получает банк от МПС за снятие в его банкоматах с чужих карт
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Додано: Нед 21 жов, 2018 18:12
Подскажите, с "Вам гроши" снятие без комиссии везде-везде? ))
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ishvara
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Додано: Нед 21 жов, 2018 18:14
ishvara написав:
Подскажите, с "Вам гроши" снятие без комиссии везде-везде? ))
В Украине
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Нед 21 жов, 2018 18:47
BBC написав: ishvara написав:
Подскажите, с "Вам гроши" снятие без комиссии везде-везде? ))
В Украине
а в банкоматах ВТБ в России, Белоруссии и Грузии вроде тоже без комиссии?
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
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