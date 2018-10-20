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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 459
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
117
Всього голосів : 459
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 15:28

  demichh написав:Разве еще никто не установил комиссию за снятие с МС дебит в чужих банкоматах ?


мы говорим о комиссии, которую получает банк от МПС за снятие в его банкоматах с чужих карт
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 18:12

Подскажите, с "Вам гроши" снятие без комиссии везде-везде? ))
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 18:14

  ishvara написав:Подскажите, с "Вам гроши" снятие без комиссии везде-везде? ))

В Украине
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 18:47

  BBC написав:
  ishvara написав:Подскажите, с "Вам гроши" снятие без комиссии везде-везде? ))

В Украине

а в банкоматах ВТБ в России, Белоруссии и Грузии вроде тоже без комиссии?
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