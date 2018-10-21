|
|
|
ВТБ Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 жов, 2018 15:28
demichh написав:
Разве еще никто не установил комиссию за снятие с МС дебит в чужих банкоматах ?
мы говорим о комиссии, которую получает банк от МПС за снятие в его банкоматах с чужих карт
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 35291
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 5602 раз.
-
- Профіль
-
9
4
2
Додано: Нед 21 жов, 2018 18:12
Подскажите, с "Вам гроши" снятие без комиссии везде-везде? ))
-
ishvara
-
-
- Повідомлень: 1132
- З нами з: 09.12.12
- Подякував: 139 раз.
- Подякували: 72 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 21 жов, 2018 18:14
ishvara написав:
Подскажите, с "Вам гроши" снятие без комиссии везде-везде? ))
В Украине
Щось мені з ТАС "щастить"
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 13857
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 1050 раз.
- Подякували: 1148 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 21 жов, 2018 18:47
BBC написав: ishvara написав:
Подскажите, с "Вам гроши" снятие без комиссии везде-везде? ))
В Украине
а в банкоматах ВТБ в России, Белоруссии и Грузии вроде тоже без комиссии?
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
-
Cler
-
-
- Повідомлень: 2428
- З нами з: 15.07.14
- Подякував: 165 раз.
- Подякували: 651 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 21 жов, 2018 20:08
Какую сейчас максимальную ставку по долларовым вкладам можно получить, 5% ?
Скоро закончится годовой вклад вот и спрашиваю
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 7186
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 514 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Нед 21 жов, 2018 20:39
Ukrainian написав:
Какую сейчас максимальную ставку по долларовым вкладам можно получить, 5% ?
Скоро закончится годовой вклад вот и спрашиваю
жадность не лучший советчик... сейчас лучше не держать валюту в банках Украины...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
-
Cler
-
-
- Повідомлень: 2428
- З нами з: 15.07.14
- Подякував: 165 раз.
- Подякували: 651 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 21 жов, 2018 20:42
Cler написав: Ukrainian написав:
Какую сейчас максимальную ставку по долларовым вкладам можно получить, 5% ?
Скоро закончится годовой вклад вот и спрашиваю
жадность не лучший советчик... сейчас лучше не держать валюту в банках Украины...
Госбанк страны-агресора, что может быть надежнее?
Щось мені з ТАС "щастить"
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 13857
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 1050 раз.
- Подякували: 1148 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 21 жов, 2018 23:49
Ukrainian написав:
Какую сейчас максимальную ставку по долларовым вкладам можно получить, 5% ?
Скоро закончится годовой вклад вот и спрашиваю
Максимальная ставка 4,75% для "Конструктор+" на 367 дней (%% в конце срока)
Программа лояльности +0,25%, если открывать в системе VTB-Online
Итого 5%
Жадность и Отвага!
-
lubopytnaya
-
-
- Повідомлень: 3420
- З нами з: 06.04.15
- Подякував: 1120 раз.
- Подякували: 402 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 22 жов, 2018 10:24
lubopytnaya написав: Ukrainian написав:
Какую сейчас максимальную ставку по долларовым вкладам можно получить, 5% ?
Скоро закончится годовой вклад вот и спрашиваю
Максимальная ставка 4,75% для "Конструктор+" на 367 дней (%% в конце срока)
Программа лояльности +0,25%, если открывать в системе VTB-Online
Итого 5%
итого 4.02% без кролятины
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 35291
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 5602 раз.
-
- Профіль
-
9
4
2
Додано: Пон 22 жов, 2018 10:26
Щось банка притормозила похід з ринку. З чого би це?
Операція БМ банка - з ринку геть вроді була успішна. Ні?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 25784
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1315 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|32084
|3986846
|
|
|62617
|7856160
|
|
|10803
|1570501
|
|