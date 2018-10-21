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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1325132613271328

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 459
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
117
Всього голосів : 459
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 10:38

  Квесторе_поверніться написав:Щось банка притормозила похід з ринку. З чого би це?
Операція БМ банка - з ринку геть вроді була успішна. Ні?

Не завершена
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 10:42

  BBC написав:
  Квесторе_поверніться написав:Щось банка притормозила похід з ринку. З чого би це?
Операція БМ банка - з ринку геть вроді була успішна. Ні?

Не завершена

Чому не завершена? Банки БМ в БС Неньки немає.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 11:19

Є БМ-ка

ліцензія - діюча

https://bank.gov.ua/control/uk/bankdict/bank?id=23681
+50грн !
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greenozon
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