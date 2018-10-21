Не завершена
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 22 жов, 2018 10:38
Не завершена
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Пон 22 жов, 2018 10:42
Чому не завершена? Банки БМ в БС Неньки немає.
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Додано: Пон 22 жов, 2018 11:19
Є БМ-ка
ліцензія - діюча
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Додано: Пон 22 жов, 2018 11:40
Центральне відділення закрите...всі до нотаріуса.
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Додано: Пон 22 жов, 2018 12:52
в ВТБ тоже можно держать, но только с другой стороны границы...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: Пон 22 жов, 2018 15:01
разница всего 1,9%, а с учётом налогов ещё меньше, но зато будете спокойно спать...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: Пон 22 жов, 2018 15:23
Побажання тримати грошенята в країні агресорі.
Хто може давати такі рекомендації?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Додано: Пон 22 жов, 2018 16:10
"Спокойно"?
Чув я щось про цікаві думки про відмову від валюти в рашці і ідеї примусової конвертації валюти в рубліки ))))
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його.
Додано: Пон 22 жов, 2018 16:17
перефразируя профессора Преображенского можно посоветовать не читать украинской прессы и не смотреть украинское ТВ...
для информации ВТБ кроме России можно найти в Белоруссии и Грузии, а если не нравиться ВТБ, то без проблем счета можно открыть в Прибалтике, где ещё не все забыли русский язык, или в соседней Польше...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
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