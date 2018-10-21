дуже реальна тема
в народі - дедолларізація
у звязку із чим росіяни масово скидають зеленого змія в русрябчики
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 22 жов, 2018 16:24
Re: ВТБ Банк
дуже реальна тема
в народі - дедолларізація
у звязку із чим росіяни масово скидають зеленого змія в русрябчики
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 22 жов, 2018 16:30
Re: ВТБ Банк
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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