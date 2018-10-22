дуже реальна тема
в народі - дедолларізація
у звязку із чим росіяни масово скидають зеленого змія в русрябчики
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 22 жов, 2018 16:24
Re: ВТБ Банк
дуже реальна тема
в народі - дедолларізація
у звязку із чим росіяни масово скидають зеленого змія в русрябчики
Додано: Пон 22 жов, 2018 16:30
Re: ВТБ Банк
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Пон 22 жов, 2018 19:00
байки лише в вашій голові
інфа звідти, від реальних джерел
Додано: Пон 22 жов, 2018 19:17
Не видумуйте.
Імяреки на Раші валютою затоварюються...вони ж не лохи.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Пон 22 жов, 2018 19:31
кремлебот детектед
Додано: Вів 23 жов, 2018 08:42
Додано: Вів 23 жов, 2018 15:17
Інфа про дедоларізацію взагалі-то з мокшанських джерел...
І хоч я намагаюсь не розказувати нікому, що йому (їй) треба робити, для вас зроблю виключення - подумайте, може вам будуть раді у рашці?
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його.
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