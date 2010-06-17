greenozon написав:масово скидають зеленого змія в русрябчики
Це що за байка? Звідки інфо?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Не видумуйте. Імяреки на Раші валютою затоварюються...вони ж не лохи.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Betis_ck написав:"Спокойно"? Чув я щось про цікаві думки про відмову від валюти в рашці і ідеї примусової конвертації валюти в рубліки ))))
перефразируя профессора Преображенского можно посоветовать не читать украинской прессы и не смотреть украинское ТВ...
для информации ВТБ кроме России можно найти в Белоруссии и Грузии, а если не нравиться ВТБ, то без проблем счета можно открыть в Прибалтике, где ещё не все забыли русский язык, или в соседней Польше...
Інфа про дедоларізацію взагалі-то з мокшанських джерел... І хоч я намагаюсь не розказувати нікому, що йому (їй) треба робити, для вас зроблю виключення - подумайте, може вам будуть раді у рашці?
ВТБ банк - шахрай. 27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його.
Квесторе_поверніться написав:Побажання тримати грошенята в країні агресорі. Хто може давати такі рекомендації?
Савченко, Рубан, Медведчук владелец крохмального и шоколадного бизнеса в России. А да есть ещё такой персонаж Семочко ну разведчик который он тоже может подтвердить, что всё у него ок в стране агрессоре.
Квесторе_поверніться написав:Побажання тримати грошенята в країні агресорі. Хто може давати такі рекомендації?
Савченко, Рубан, Медведчук владелец крохмального и шоколадного бизнеса в России. А да есть ещё такой персонаж Семочко ну разведчик который он тоже может подтвердить, что всё у него ок в стране агрессоре.
А у вас є сумніви? То подивіться ставки в ₽ й порівняйте з ₴.