Нова депозитна акція VTB Bank (Україна) – ставки вище, подарунків більше! VTB Bank (Україна) пропонує підвищені ставки за вкладами «VTB Конструктор +» терміном на три місяці та більше: до 17,25% у гривнях, до 5,10% – у доларах США та до 3,10% – в євро.
Для клієнтів, які розміщують депозит на суму від 30 тисяч гривень (або в еквіваленті іншої валюти) в період з 11 жовтня 2018 року до 11 січня 2019 року, передбачені спеціальні подарунки.
Розіграш цінних призів відбудеться в листопаді, грудні та січні.
greenozon написав:Нова депозитна акція VTB Bank (Україна) – ставки вище, подарунків більше! VTB Bank (Україна) пропонує підвищені ставки за вкладами «VTB Конструктор +» терміном на три місяці та більше: до 17,25% у гривнях, до 5,10% – у доларах США та до 3,10% – в євро.
Эти ставки не для всех, а только "для клиентов, которые обслуживаются в рамках зарплатно-карточных проектов в АО ВТБ БАНК"
greenozon написав:Для клієнтів, які розміщують депозит на суму від 30 тисяч гривень (або в еквіваленті іншої валюти) в період з 11 жовтня 2018 року до 11 січня 2019 року, передбачені спеціальні подарунки.
Подарунки там трех видов: для богатых, для небогатых и для бедных
Богатые должны открыть вклад на сумму не менее 200К+1грн или эквивалент в валюте. В таком случае они могут получить подарунок стоимостью 1058 грн Разыгрывается 15 призов.
Небогатые должны оформить вклад на сумму 50К или эквивалент в валюте, чтобы поучаствовать в розыгрыше денежных призов: Один приз в розмірі 5000,00 грн Три призи в розмірі по 3000,00 грн П’ять призів в розмірі по 1000,00 грн
А бедным достаточно оформить вклад на 30К или эквивалент в валюте. И тогда они могут почить приз стоимостью 500 грн. Разыгрывается 30 призов.
greenozon написав:Нова депозитна акція VTB Bank (Україна) – ставки вище, подарунків більше! VTB Bank (Україна) пропонує підвищені ставки за вкладами «VTB Конструктор +» терміном на три місяці та більше: до 17,25% у гривнях, до 5,10% – у доларах США та до 3,10% – в євро.
Эти ставки не для всех, а только "для клиентов, которые обслуживаются в рамках зарплатно-карточных проектов в АО ВТБ БАНК"
а де про це вказано на офсайті? в тексті новини про це 0 інфо!