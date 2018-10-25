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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1327132813291330

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 459
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
117
Всього голосів : 459
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:09

Нова депозитна акція VTB Bank (Україна) – ставки вище, подарунків більше!
VTB Bank (Україна) пропонує підвищені ставки за вкладами «VTB Конструктор +» терміном на три місяці та більше: до 17,25% у гривнях, до 5,10% – у доларах США та до 3,10% – в євро.

Для клієнтів, які розміщують депозит на суму від 30 тисяч гривень (або в еквіваленті іншої валюти) в період з 11 жовтня 2018 року до 11 січня 2019 року, передбачені спеціальні подарунки.

Розіграш цінних призів відбудеться в листопаді, грудні та січні.

https://vtb.ua/about/press-centre/publi ... -v-b-lshe/
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 18:44

  greenozon написав:Нова депозитна акція VTB Bank (Україна) – ставки вище, подарунків більше!
VTB Bank (Україна) пропонує підвищені ставки за вкладами «VTB Конструктор +» терміном на три місяці та більше: до 17,25% у гривнях, до 5,10% – у доларах США та до 3,10% – в євро.

Эти ставки не для всех, а только "для клиентов, которые обслуживаются в рамках зарплатно-карточных проектов в АО ВТБ БАНК"
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 18:57

Re: ВТБ Банк

АТ «ВТБ БАНК» повідомляє, що з 26.11.2018 набувають чинності зміни до Тарифів Банку на обслуговування карткових рахунків фізичних осіб, а саме:
https://vtb.ua/about/press-centre/publi ... kh-kartok/
За месяц предупреждают. Изменения, правда, не выделены.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:10

  greenozon написав:Для клієнтів, які розміщують депозит на суму від 30 тисяч гривень (або в еквіваленті іншої валюти) в період з 11 жовтня 2018 року до 11 січня 2019 року, передбачені спеціальні подарунки.

Подарунки там трех видов: для богатых, для небогатых и для бедных :D

Богатые должны открыть вклад на сумму не менее 200К+1грн или эквивалент в валюте. В таком случае они могут получить подарунок стоимостью 1058 грн :mrgreen: Разыгрывается 15 призов.

Небогатые должны оформить вклад на сумму 50К или эквивалент в валюте, чтобы поучаствовать в розыгрыше денежных призов:
Один приз в розмірі 5000,00 грн
Три призи в розмірі по 3000,00 грн
П’ять призів в розмірі по 1000,00 грн

А бедным достаточно оформить вклад на 30К или эквивалент в валюте. И тогда они могут почить приз стоимостью 500 грн. Разыгрывается 30 призов.
Жадность и Отвага!
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:24

  lubopytnaya написав:
  greenozon написав:Нова депозитна акція VTB Bank (Україна) – ставки вище, подарунків більше!
VTB Bank (Україна) пропонує підвищені ставки за вкладами «VTB Конструктор +» терміном на три місяці та більше: до 17,25% у гривнях, до 5,10% – у доларах США та до 3,10% – в євро.

Эти ставки не для всех, а только "для клиентов, которые обслуживаются в рамках зарплатно-карточных проектов в АО ВТБ БАНК"

а де про це вказано на офсайті?
в тексті новини про це 0 інфо!
+50грн !
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greenozon
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