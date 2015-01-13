Нова депозитна акція VTB Bank (Україна) – ставки вище, подарунків більше! VTB Bank (Україна) пропонує підвищені ставки за вкладами «VTB Конструктор +» терміном на три місяці та більше: до 17,25% у гривнях, до 5,10% – у доларах США та до 3,10% – в євро.
Для клієнтів, які розміщують депозит на суму від 30 тисяч гривень (або в еквіваленті іншої валюти) в період з 11 жовтня 2018 року до 11 січня 2019 року, передбачені спеціальні подарунки.
Розіграш цінних призів відбудеться в листопаді, грудні та січні.
greenozon написав:Нова депозитна акція VTB Bank (Україна) – ставки вище, подарунків більше! VTB Bank (Україна) пропонує підвищені ставки за вкладами «VTB Конструктор +» терміном на три місяці та більше: до 17,25% у гривнях, до 5,10% – у доларах США та до 3,10% – в євро.
Эти ставки не для всех, а только "для клиентов, которые обслуживаются в рамках зарплатно-карточных проектов в АО ВТБ БАНК"
greenozon написав:Для клієнтів, які розміщують депозит на суму від 30 тисяч гривень (або в еквіваленті іншої валюти) в період з 11 жовтня 2018 року до 11 січня 2019 року, передбачені спеціальні подарунки.
Подарунки там трех видов: для богатых, для небогатых и для бедных
Богатые должны открыть вклад на сумму не менее 200К+1грн или эквивалент в валюте. В таком случае они могут получить подарунок стоимостью 1058 грн Разыгрывается 15 призов.
Небогатые должны оформить вклад на сумму 50К или эквивалент в валюте, чтобы поучаствовать в розыгрыше денежных призов: Один приз в розмірі 5000,00 грн Три призи в розмірі по 3000,00 грн П’ять призів в розмірі по 1000,00 грн
А бедным достаточно оформить вклад на 30К или эквивалент в валюте. И тогда они могут почить приз стоимостью 500 грн. Разыгрывается 30 призов.
greenozon написав:Нова депозитна акція VTB Bank (Україна) – ставки вище, подарунків більше! VTB Bank (Україна) пропонує підвищені ставки за вкладами «VTB Конструктор +» терміном на три місяці та більше: до 17,25% у гривнях, до 5,10% – у доларах США та до 3,10% – в євро.
Эти ставки не для всех, а только "для клиентов, которые обслуживаются в рамках зарплатно-карточных проектов в АО ВТБ БАНК"
а де про це вказано на офсайті? в тексті новини про це 0 інфо!
Щомісячна плата за обслуговування неактивного карткового рахунку - 20 грн.
не могу найти такого пункта в тарифах. В частности, по Скарбнычке нашел только одно упоминание про 20 грн: "Укладання договору добровільного страхування майна держателів платіжних карток від ризиків шахрайства та протиправних дій третіх осіб від імені ПрАТ "СК "Кардіф" за агентським договором"
Щомісячна плата за обслуговування неактивного карткового рахунку - 20 грн.
не могу найти такого пункта в тарифах. В частности, по Скарбнычке нашел только одно упоминание про 20 грн: "Укладання договору добровільного страхування майна держателів платіжних карток від ризиків шахрайства та протиправних дій третіх осіб від імені ПрАТ "СК "Кардіф" за агентським договором"