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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1327132813291330

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 459
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
117
Всього голосів : 459
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:09

Нова депозитна акція VTB Bank (Україна) – ставки вище, подарунків більше!
VTB Bank (Україна) пропонує підвищені ставки за вкладами «VTB Конструктор +» терміном на три місяці та більше: до 17,25% у гривнях, до 5,10% – у доларах США та до 3,10% – в євро.

Для клієнтів, які розміщують депозит на суму від 30 тисяч гривень (або в еквіваленті іншої валюти) в період з 11 жовтня 2018 року до 11 січня 2019 року, передбачені спеціальні подарунки.

Розіграш цінних призів відбудеться в листопаді, грудні та січні.

https://vtb.ua/about/press-centre/publi ... -v-b-lshe/
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 18:44

  greenozon написав:Нова депозитна акція VTB Bank (Україна) – ставки вище, подарунків більше!
VTB Bank (Україна) пропонує підвищені ставки за вкладами «VTB Конструктор +» терміном на три місяці та більше: до 17,25% у гривнях, до 5,10% – у доларах США та до 3,10% – в євро.

Эти ставки не для всех, а только "для клиентов, которые обслуживаются в рамках зарплатно-карточных проектов в АО ВТБ БАНК"
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 18:57

Re: ВТБ Банк

АТ «ВТБ БАНК» повідомляє, що з 26.11.2018 набувають чинності зміни до Тарифів Банку на обслуговування карткових рахунків фізичних осіб, а саме:
https://vtb.ua/about/press-centre/publi ... kh-kartok/
За месяц предупреждают. Изменения, правда, не выделены.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:10

  greenozon написав:Для клієнтів, які розміщують депозит на суму від 30 тисяч гривень (або в еквіваленті іншої валюти) в період з 11 жовтня 2018 року до 11 січня 2019 року, передбачені спеціальні подарунки.

Подарунки там трех видов: для богатых, для небогатых и для бедных :D

Богатые должны открыть вклад на сумму не менее 200К+1грн или эквивалент в валюте. В таком случае они могут получить подарунок стоимостью 1058 грн :mrgreen: Разыгрывается 15 призов.

Небогатые должны оформить вклад на сумму 50К или эквивалент в валюте, чтобы поучаствовать в розыгрыше денежных призов:
Один приз в розмірі 5000,00 грн
Три призи в розмірі по 3000,00 грн
П’ять призів в розмірі по 1000,00 грн

А бедным достаточно оформить вклад на 30К или эквивалент в валюте. И тогда они могут почить приз стоимостью 500 грн. Разыгрывается 30 призов.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:24

  lubopytnaya написав:
  greenozon написав:Нова депозитна акція VTB Bank (Україна) – ставки вище, подарунків більше!
VTB Bank (Україна) пропонує підвищені ставки за вкладами «VTB Конструктор +» терміном на три місяці та більше: до 17,25% у гривнях, до 5,10% – у доларах США та до 3,10% – в євро.

Эти ставки не для всех, а только "для клиентов, которые обслуживаются в рамках зарплатно-карточных проектов в АО ВТБ БАНК"

а де про це вказано на офсайті?
в тексті новини про це 0 інфо!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:40

  greenozon написав:а де про це вказано на офсайті?
в тексті новини про це 0 інфо!

Это сказано в таблице ставок по депозитам.
Максимальные ставки: гривна 16,5%, доллар 4,75%, евро 2,75%

Программа лояльности:
+0,5% в грн; +0,25% в валюте при оформление депозитного вклада «VTB Конструктор+» в системе VTB Online

+0,75%* в грн; +0,35%* в валюте
* надбавка применяется к вкладам для клиентов, которые обслуживаются в рамках зарплатно-карточных проектов в АО «ВТБ БАНК»
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 23:13

  lel написав:АТ «ВТБ БАНК» повідомляє, що з 26.11.2018 набувають чинності зміни до Тарифів Банку на обслуговування карткових рахунків фізичних осіб, а саме:
https://vtb.ua/about/press-centre/publi ... kh-kartok/
За месяц предупреждают. Изменения, правда, не выделены.

Встановлюють незнижувальний залишок на карткових валютних рахунках у розмірі 2 долари або 2 євро.
Щомісячна плата за обслуговування неактивного карткового рахунку - 20 грн.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 10:53

Re: ВТБ Банк

Щомісячна плата за обслуговування неактивного карткового рахунку - 20 грн.
не могу найти такого пункта в тарифах. В частности, по Скарбнычке нашел только одно упоминание про 20 грн: "Укладання договору добровільного страхування майна держателів платіжних
карток від ризиків шахрайства та протиправних дій третіх осіб від імені ПрАТ "СК
"Кардіф" за агентським договором"
Кащей
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 11:15

  Кащей написав:
Щомісячна плата за обслуговування неактивного карткового рахунку - 20 грн.
не могу найти такого пункта в тарифах. В частности, по Скарбнычке нашел только одно упоминание про 20 грн: "Укладання договору добровільного страхування майна держателів платіжних
карток від ризиків шахрайства та протиправних дій третіх осіб від імені ПрАТ "СК
"Кардіф" за агентським договором"

Загальні тарифи по картковим продуктам
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 11:17

Кащей У новій редакції Загальних тарифів для карткових рахунків з 26.11.2018 р. https://vtb.ua/pdf/Pakety/ZagalniTaryfy_26.10.18.pdf
Sanio
 
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