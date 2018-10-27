А в каком пункте тарифов это написано?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 жов, 2018 18:50
А в каком пункте тарифов это написано?
Жадность и Отвага!
Додано: Суб 27 жов, 2018 19:05
В ТП "Скарбничка":
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
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