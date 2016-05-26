ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 жов, 2018 18:50
Sanio написав:
Встановлюють незнижувальний залишок на карткових валютних рахунках у розмірі 2 долари або 2 євро.
А в каком пункте тарифов это написано?
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lubopytnaya
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Додано: Суб 27 жов, 2018 19:05
lubopytnaya написав:
А в каком пункте тарифов это написано?
В ТП "Скарбничка":
7. Проведення розрахунків клієнтів зі списання та зарахування коштів (з урахуванням розміру незнижувального залишку на картковому рахунку) - 0 UAH /2 USD /2EUR
Незнижувальній залишок встановлюється якщо валюта карткового рахунку USD або EUR.
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
octopus
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Додано: Суб 27 жов, 2018 22:53
А здесь
https://vtb.ua/pdf/zagalni_taryfy.pdf
, что еще старая редакция? Чем они отличаются?
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ruvex
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