lubopytnaya написав:А в каком пункте тарифов это написано?
В ТП "Скарбничка":
7. Проведення розрахунків клієнтів зі списання та зарахування коштів (з урахуванням розміру незнижувального залишку на картковому рахунку) - 0 UAH /2 USD /2EUR Незнижувальній залишок встановлюється якщо валюта карткового рахунку USD або EUR.
ruvex написав:Хватит одного пополнения скарбнички через IBOX за 2 года и снятия с "ВМ" за год.
Раз у рік проводити операції і підтримувати незнижувальний залишок 2 долари/євро, для "Скарбнички" - більше 5000 грн.
1. Не совсем понятно, какие санкции если на карте 0 в валюте и картой не пользуешься? По неактивной карте списывает 20 или в размере остатка. В противном случае списывать нечего. 2. Безналичного перечисления с карты на карту в грн. не будет достаточно? 3. Если карта привязана к депозиту это ничего не дает? 4. Для "Скарбнички" откуда 5000? Вижу (6) сноску про 2000.
Пенс VTB періодично (вже двічі) вводив одноразову комісію по списанню всієї суми до 5000 грн. з неактивних "Скарбничок". Тобто, якщо у вас доступний залишок на картці буде не більший 5000 грн. (відсотки не нараховуються) і карткою рік не користуватися, то банк може списати всю суму одноразово як комісію і закрити картку.
Sanio написав:Пенс VTB періодично (вже двічі) вводив одноразову комісію по списанню всієї суми до 5000 грн. з неактивних "Скарбничок". Тобто, якщо у вас доступний залишок на картці буде не більший 5000 грн. (відсотки не нараховуються) і карткою рік не користуватися, то банк може списати всю суму одноразово як комісію і закрити картку.
С одним исключением - "рахунок не використовується для повернення депозиту.". В подобном случае, лучше когда на счету ничего нет и просто время от времени пополнять счет любым способом. Насколько я понимаю, активным счет считается если не выполнен любой из перечисленных вариантов не активности, а не все вместе.