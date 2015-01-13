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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1328132913301331

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 459
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
117
Всього голосів : 459
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 18:50

  Sanio написав:Встановлюють незнижувальний залишок на карткових валютних рахунках у розмірі 2 долари або 2 євро.

А в каком пункте тарифов это написано?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 19:05

  lubopytnaya написав:А в каком пункте тарифов это написано?
В ТП "Скарбничка":
7. Проведення розрахунків клієнтів зі списання та зарахування коштів (з урахуванням розміру незнижувального залишку на картковому рахунку) - 0 UAH /2 USD /2EUR
Незнижувальній залишок встановлюється якщо валюта карткового рахунку USD або EUR.
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 22:53

  Sanio написав:Кащей У новій редакції Загальних тарифів для карткових рахунків з 26.11.2018 р. https://vtb.ua/pdf/Pakety/ZagalniTaryfy_26.10.18.pdf


А здесь https://vtb.ua/pdf/zagalni_taryfy.pdf , что еще старая редакция? Чем они отличаются?

  Sanio написав:
  lel написав:АТ «ВТБ БАНК» повідомляє, що з 26.11.2018 набувають чинності зміни до Тарифів Банку на обслуговування карткових рахунків фізичних осіб, а саме:
https://vtb.ua/about/press-centre/publi ... kh-kartok/
За месяц предупреждают. Изменения, правда, не выделены.

Встановлюють незнижувальний залишок на карткових валютних рахунках у розмірі 2 долари або 2 євро.
Щомісячна плата за обслуговування неактивного карткового рахунку - 20 грн.


Хватит одного пополнения скарбнички через IBOX за 2 года и снятия с "ВМ" за год.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 15:36

  ruvex написав:Хватит одного пополнения скарбнички через IBOX за 2 года и снятия с "ВМ" за год.

Раз у рік проводити операції і підтримувати незнижувальний залишок 2 долари/євро, для "Скарбнички" - більше 5000 грн.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 20:29

  Sanio написав:
  ruvex написав:Хватит одного пополнения скарбнички через IBOX за 2 года и снятия с "ВМ" за год.

Раз у рік проводити операції і підтримувати незнижувальний залишок 2 долари/євро, для "Скарбнички" - більше 5000 грн.

1. Не совсем понятно, какие санкции если на карте 0 в валюте и картой не пользуешься? По неактивной карте списывает 20 или в размере остатка. В противном случае списывать нечего.
2. Безналичного перечисления с карты на карту в грн. не будет достаточно?
3. Если карта привязана к депозиту это ничего не дает?
4. Для "Скарбнички" откуда 5000? Вижу (6) сноску про 2000.
Пенс
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 02:28

Пенс VTB періодично (вже двічі) вводив одноразову комісію по списанню всієї суми до 5000 грн. з неактивних "Скарбничок". Тобто, якщо у вас доступний залишок на картці буде не більший 5000 грн. (відсотки не нараховуються) і карткою рік не користуватися, то банк може списати всю суму одноразово як комісію і закрити картку.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 13:02

  Sanio написав:Пенс VTB періодично (вже двічі) вводив одноразову комісію по списанню всієї суми до 5000 грн. з неактивних "Скарбничок". Тобто, якщо у вас доступний залишок на картці буде не більший 5000 грн. (відсотки не нараховуються) і карткою рік не користуватися, то банк може списати всю суму одноразово як комісію і закрити картку.

С одним исключением - "рахунок не використовується для повернення депозиту.". В подобном случае, лучше когда на счету ничего нет и просто время от времени пополнять счет любым способом. Насколько я понимаю, активным счет считается если не выполнен любой из перечисленных вариантов не активности, а не все вместе.
Пенс
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 16:36

Интересно, ВТБ реально хоть что-то продает по тем курсам (доллар), которые светит уже несколько дней подряд?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 17:38

  Искатель написав:Интересно, ВТБ реально хоть что-то продает по тем курсам (доллар), которые светит уже несколько дней подряд?

viewtopic.php?p=4482088#p4482088
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 20:22

  Искатель написав:Интересно, ВТБ реально хоть что-то продает по тем курсам (доллар), которые светит уже несколько дней подряд?

Да.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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