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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1329133013311332

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 459
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
117
Всього голосів : 459
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 21:30

  Пенс написав:С одним исключением - "рахунок не використовується для повернення депозиту.". В подобном случае, лучше когда на счету ничего нет и просто время от времени пополнять счет любым способом. Насколько я понимаю, активным счет считается если не выполнен любой из перечисленных вариантов не активности, а не все вместе.

Резюмируя ИМХО. Практичнее время от времени использовать грн. счета по необходимости (пополнить-снять), а оставляя на них средства нужно мониторить ситуацию во избежание казуса. С валютными, для удаленных клиентов с депозитами проще работать с текущим счетом, и без необходимости не вдаваться в подробности списанния-зачисления с несниж. остатками карточных.
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  #<1 ... 1329133013311332
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