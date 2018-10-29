Пенс написав:С одним исключением - "рахунок не використовується для повернення депозиту.". В подобном случае, лучше когда на счету ничего нет и просто время от времени пополнять счет любым способом. Насколько я понимаю, активным счет считается если не выполнен любой из перечисленных вариантов не активности, а не все вместе.
Резюмируя ИМХО. Практичнее время от времени использовать грн. счета по необходимости (пополнить-снять), а оставляя на них средства нужно мониторить ситуацию во избежание казуса. С валютными, для удаленных клиентов с депозитами проще работать с текущим счетом, и без необходимости не вдаваться в подробности списанния-зачисления с несниж. остатками карточных.