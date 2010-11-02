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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1329133013311332

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 459
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
117
Всього голосів : 459
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 21:30

  Пенс написав:С одним исключением - "рахунок не використовується для повернення депозиту.". В подобном случае, лучше когда на счету ничего нет и просто время от времени пополнять счет любым способом. Насколько я понимаю, активным счет считается если не выполнен любой из перечисленных вариантов не активности, а не все вместе.

Резюмируя ИМХО. Практичнее время от времени использовать грн. счета по необходимости (пополнить-снять), а оставляя на них средства нужно мониторить ситуацию во избежание казуса. С валютными, для удаленных клиентов с депозитами проще работать с текущим счетом, и без необходимости не вдаваться в подробности списанния-зачисления с несниж. остатками карточных.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:27

Не о втб ли идёт речь?
Надеюсь что не о нем

Протягом найближчих двох місяців припинить існування ще один український банк. Про це НБУ повідомляє в жовтневому Огляді банківського сектора. Однак, назва банку не повідомляється.

"До кінця року з ринку піде ще один банк (без припинення юридичної особи)", - йдеться в огляді."
https://ua.korrespondent.net/business/f ... -odyn-bank
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:33

  Ukrainian написав:Не о втб ли идёт речь?
Надеюсь что не о нем

Протягом найближчих двох місяців припинить існування ще один український банк. Про це НБУ повідомляє в жовтневому Огляді банківського сектора. Однак, назва банку не повідомляється.

"До кінця року з ринку піде ще один банк (без припинення юридичної особи)", - йдеться в огляді."
https://ua.korrespondent.net/business/f ... -odyn-bank

Ініціювати вихід може і ВТБ...до кінця року, є приклад братика БМа.
Для чого банка, якщо вона не кредитує...не підтримує економіку Неньки України?
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:33

Re: ВТБ Банк

  Ukrainian написав:Не о втб ли идёт речь?

Вряд ли. Так быстро это не делается.
Если я ничего не пропустил, еще даже БМ не сдал лицензию. Вот это достойный кандидат.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:36

  Сибарит написав:
  Ukrainian написав:Не о втб ли идёт речь?

Вряд ли. Так быстро это не делается.
Если я ничего не пропустил, еще даже БМ не сдал лицензию. Вот это достойный кандидат.

БМ вже давно списали і забули...лишились формальності.
Мова про свіжак.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:36

Квесторе_поверніться
Як це навіщо :?:
Щоб мені та вам 4% річних платити :wink:
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:39

Re: ВТБ Банк

  Ukrainian написав:Щоб мені та вам 4% річних платити

Такий прОцент нецікавий.
Залишається ризик в гривні і в інших банках.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:44

  Квесторе_поверніться написав:
  Ukrainian написав:Щоб мені та вам 4% річних платити

Такий прОцент нецікавий.
Залишається ризик в гривні і в інших банках.


В інших банках ще менше пропонують
Приват наприклад 2.4% чистими здається платить

Гривню після дорогого уроку 2014 не розглядаю зовсім
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 17:02

Re: ВТБ Банк

  Квесторе_поверніться написав:БМ вже давно списали і забули...лишились формальності.
Мова про свіжак.

Это мы списали и забыли, а в списке действующих банков он числится: https://bank.gov.ua/control/uk/bankdict/bank?id=23681

2 месяца - слишком малый срок для свежака.
Сибарит
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