Пенс написав:С одним исключением - "рахунок не використовується для повернення депозиту.". В подобном случае, лучше когда на счету ничего нет и просто время от времени пополнять счет любым способом. Насколько я понимаю, активным счет считается если не выполнен любой из перечисленных вариантов не активности, а не все вместе.
Резюмируя ИМХО. Практичнее время от времени использовать грн. счета по необходимости (пополнить-снять), а оставляя на них средства нужно мониторить ситуацию во избежание казуса. С валютными, для удаленных клиентов с депозитами проще работать с текущим счетом, и без необходимости не вдаваться в подробности списанния-зачисления с несниж. остатками карточных.
Ініціювати вихід може і ВТБ...до кінця року, є приклад братика БМа. Для чого банка, якщо вона не кредитує...не підтримує економіку Неньки України?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Вряд ли. Так быстро это не делается. Если я ничего не пропустил, еще даже БМ не сдал лицензию. Вот это достойный кандидат.
БМ вже давно списали і забули...лишились формальності. Мова про свіжак.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Ukrainian написав:Щоб мені та вам 4% річних платити
Такий прОцент нецікавий. Залишається ризик в гривні і в інших банках.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.