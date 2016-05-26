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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 лис, 2018 16:43
Уважаемые форумчане, есть ли в ВТБ карты с бесплатным открытием, обслуживанием, пополнением и снятием без платных доп.услуг?
Додано: Нед 04 лис, 2018 18:24
Обналом зібрались зайнятись через банку супостата?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Нед 04 лис, 2018 18:28
Закончился вклад денежка на текущем
Вот думаю открывать сейчас или подождать декабря ставки должны к 7% подойти
В мире деньги дорожают
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Нед 04 лис, 2018 18:31
В € иль $ ожидаете 7%?
Щось мені з ТАС "щастить"
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