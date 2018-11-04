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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1331133213331334>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 459
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
117
Всього голосів : 459
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 16:43

Уважаемые форумчане, есть ли в ВТБ карты с бесплатным открытием, обслуживанием, пополнением и снятием без платных доп.услуг?
freelanc
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 18:24

  freelanc написав:Уважаемые форумчане, есть ли в ВТБ карты с бесплатным открытием, обслуживанием, пополнением и снятием без платных доп.услуг?

Обналом зібрались зайнятись через банку супостата? :)
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 18:28

Закончился вклад денежка на текущем
Вот думаю открывать сейчас или подождать декабря ставки должны к 7% подойти
В мире деньги дорожают
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 18:31

  Ukrainian написав:Закончился вклад денежка на текущем
Вот думаю открывать сейчас или подождать декабря ставки должны к 7% подойти
В мире деньги дорожают

В € иль $ ожидаете 7%?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 18:34

  BBC написав:
  Ukrainian написав:Закончился вклад денежка на текущем
Вот думаю открывать сейчас или подождать декабря ставки должны к 7% подойти
В мире деньги дорожают

В € иль $ ожидаете 7%?

В $$$$
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 18:34

  Ukrainian написав:Закончился вклад денежка на текущем
Вот думаю открывать сейчас или подождать декабря ставки должны к 7% подойти
В мире деньги дорожают


Мы большой чиряк на теле мира. У нас может быть всё наоборот.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 19:54

  Квесторе_поверніться написав:
  freelanc написав:Уважаемые форумчане, есть ли в ВТБ карты с бесплатным открытием, обслуживанием, пополнением и снятием без платных доп.услуг?

Обналом зібрались зайнятись через банку супостата? :)

Я же не писал про безнальное пополнение. Мне нужно пару карт для покупок.
freelanc
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 21:33

  freelanc написав:Уважаемые форумчане, есть ли в ВТБ карты с бесплатным открытием, обслуживанием, пополнением и снятием без платных доп.услуг?

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Нарахування відсотків щодня з їх виплатою наприкінці місяця
Безкоштовна миттєва картка MasterCard Debit
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Безкоштовне зняття коштів у мережі VTB Bank та мережі банкоматів партнерів
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Возможно, эту карту открывают только при наличии депозита, но можно оформить депозит на один месяц на минимальную сумму: 2000 грн, 100 дол/евро
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lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 21:49

lubopytnaya

депоозитна картка - это скарбнычка
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 22:03

  IMPRINTER написав:lubopytnaya

депоозитна картка - это скарбнычка

Це та що в інтернеті не форичить? :(
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Подякували: 1325 раз.
 
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