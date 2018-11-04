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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 лис, 2018 22:40
Квесторе_поверніться написав: IMPRINTER написав:lubopytnaya
депоозитна картка - это скарбнычка
Це та що в інтернеті не форичить?
да
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