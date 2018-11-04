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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1331133213331334

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 459
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
117
Всього голосів : 459
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 22:40

  Квесторе_поверніться написав:
  IMPRINTER написав:lubopytnaya

депоозитна картка - это скарбнычка

Це та що в інтернеті не форичить? :(


да
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  #<1 ... 1331133213331334
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