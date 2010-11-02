да
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 лис, 2018 22:40
да
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Пон 05 лис, 2018 07:44
Re: ВТБ Банк
Подскажите, как забрать денежку с карты Вам деньги, не имея ее на руках(как и куда перекинуть) в ИБ она светится и доступна к работе...
карту перевыпустили в связи окончанием срока и она на в отделение, но ехать далеко и не хочется и денег всего 2,5 тыс. и она мне больше не нужна....спс
Додано: Пон 05 лис, 2018 08:32
Без физического присутствия карты только СЕП за 0.5%.
Была бы карта, можно было бы по P2P нашару забрать.
Додано: Пон 05 лис, 2018 09:10
slasva
Попробовал СЭП сделать с карты на Глобус, но не пускает, может на текущий перекинуть и с него попробовать?
Додано: Пон 05 лис, 2018 13:09
Re: ВТБ Банк
ВТБ-Украина остановил платежи НБУ безмолствует...хе-хе-хе
Додано: Пон 05 лис, 2018 13:18
dexter
О чём вы? Переводы ходят.
Мой кот обосрался. Очень вероятно, что за этим стоит Британия, поскольку другого правдоподобного объяснения не существует.
Додано: Пон 05 лис, 2018 13:48
dexter
та подождите, еще не все проснулись. у НБУ вообще ещё есть 3 дня:)
В игноре: ок. 30 профилей (ок. 50% сообщений ветки Валютный рынок)
|