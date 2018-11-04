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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1332133313341335>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 459
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
117
Всього голосів : 459
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 22:40

  Квесторе_поверніться написав:
  IMPRINTER написав:lubopytnaya

депоозитна картка - это скарбнычка

Це та що в інтернеті не форичить? :(


да
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 07:44

Re: ВТБ Банк

Подскажите, как забрать денежку с карты Вам деньги, не имея ее на руках(как и куда перекинуть) в ИБ она светится и доступна к работе...
карту перевыпустили в связи окончанием срока и она на в отделение, но ехать далеко и не хочется и денег всего 2,5 тыс. и она мне больше не нужна....спс
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 08:32

  тарасов написав:Подскажите, как забрать денежку с карты Вам деньги, не имея ее на руках(как и куда перекинуть) в ИБ она светится и доступна к работе...
карту перевыпустили в связи окончанием срока и она на в отделение, но ехать далеко и не хочется и денег всего 2,5 тыс. и она мне больше не нужна....спс

Без физического присутствия карты только СЕП за 0.5%.
Была бы карта, можно было бы по P2P нашару забрать.
slasva
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 09:10

slasva
Попробовал СЭП сделать с карты на Глобус, но не пускает, может на текущий перекинуть и с него попробовать?
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 13:09

Re: ВТБ Банк

ВТБ-Украина остановил платежи НБУ безмолствует...хе-хе-хе
dexter
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 13:18

dexter
О чём вы? Переводы ходят.
Мой кот обосрался. Очень вероятно, что за этим стоит Британия, поскольку другого правдоподобного объяснения не существует.
Gas
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 13:48

dexter
та подождите, еще не все проснулись. у НБУ вообще ещё есть 3 дня:)
В игноре: ок. 30 профилей (ок. 50% сообщений ветки Валютный рынок)
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 14:13

Re: ВТБ Банк

Дубинский в мордокниге написал. https://www.facebook.com/dubinsky
А Страна перепечатали https://strana.ua/news/169785-zhurnalis ... tezhi.html
Источники- так себе.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 14:35

Re: ВТБ Банк

- платежи за коммуналку через интернет с ВГ проходят моментально;
- переводы внутри банка с карты на карту проходят моментально;
- переводы на внешнюю карту (за пределы банка) проходят моментально.
Что я делаю не так?
Мой кот обосрался. Очень вероятно, что за этим стоит Британия, поскольку другого правдоподобного объяснения не существует.
Gas
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 14:39

  lel написав:Дубинский в мордокниге написал. https://www.facebook.com/dubinsky
А Страна перепечатали https://strana.ua/news/169785-zhurnalis ... tezhi.html
Источники- так себе.



Дубінського мордокнига недоступна, знайшов самостійно -

http://prntscr.com/leld13

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