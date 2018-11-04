Додано: Пон 05 лис, 2018 14:35

- платежи за коммуналку через интернет с ВГ проходят моментально;

- переводы внутри банка с карты на карту проходят моментально;

- переводы на внешнюю карту (за пределы банка) проходят моментально.

Что я делаю не так?

Мой кот обосрался. Очень вероятно, что за этим стоит Британия, поскольку другого правдоподобного объяснения не существует.