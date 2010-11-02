От і розгадалась загадка НБУ від свіжого меседжа? (скоро піде +1 банк)
вірніше меседж був - піде гарно із здачею ліцензії (БМ не здав)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 лис, 2018 16:19
Re: ВТБ Банк
От і розгадалась загадка НБУ від свіжого меседжа? (скоро піде +1 банк)
вірніше меседж був - піде гарно із здачею ліцензії (БМ не здав)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 05 лис, 2018 16:30
если лень доминирует над чуством самосохранения, то лучше тогда в банки не ходить вовсе...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: Пон 05 лис, 2018 16:34
Зато шикарный способ избавиться от средств без угрызений совести.
Black Jack - White Business
Додано: Пон 05 лис, 2018 16:35
Додано: Пон 05 лис, 2018 16:53
У меня $$$$ вклад до 3 но тело и проценты упали на карту уже 2 ноября
Ничего не снимал и не открывал
Жду повышение ставок
Может ещё в московское княжество за валютой придётся ехать
При такой власти я уже ничему не удивляюсь
Если втб закроют то только если нбу власть по «рекомендует» ибо капитал залить не разрешат
Материнская втб групп виновата не будет ибо они готовы поддержать дочь когда нужно
Вот и поможет вкладчикам сделать правильный выбор в марте
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Пон 05 лис, 2018 16:55
Просто у Путена перепутали кандидата в санкционном списке.
Black Jack - White Business
Додано: Пон 05 лис, 2018 17:01
Если все же власть решится грабануть банк
За сколько времени фонд сейчас выплачивает ?
У меня два вклада один на текущем другой действует до следующего года оба под фонд
На выборах я им все вспомню и втб и дельту
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Пон 05 лис, 2018 17:12
Re: ВТБ Банк
пришла вказивка грымнуты дверима, готуйтэсь, громадяне
Додано: Пон 05 лис, 2018 17:13
Пролонгувати депо всупереч договору це ні в які ворота.
Де апологети банки?
Супостат пу винен...грошей не дав...мабуть.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 17:14
Re: ВТБ Банк
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