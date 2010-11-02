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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1334133513361337>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 459
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
117
Всього голосів : 459
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 16:19

Re: ВТБ Банк

  t-step написав:Гарячка твердить:"так, дійсно,є проблеми... НАРАЗІ ми невзмозі виконувати зобов'язання", очікуйте оф.інформації"
Чесно,таке враження,що зайшла ТА!


От і розгадалась загадка НБУ від свіжого меседжа? (скоро піде +1 банк)
вірніше меседж був - піде гарно із здачею ліцензії (БМ не здав)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 16:30

  J написав:
  ruvex написав:
  Квесторе_поверніться написав:Є хто тут тримав більше Фонда?

А зачем держать в любом банке больше нежели можно вернуть?

"нет времени или желания ходить по куче банков"

если лень доминирует над чуством самосохранения, то лучше тогда в банки не ходить вовсе... :mrgreen:
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 16:34

  Cler написав:если лень доминирует над чуством самосохранения, то лучше тогда в банки не ходить вовсе... :mrgreen:

Зато шикарный способ избавиться от средств без угрызений совести.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 16:35

  Cler написав:если лень доминирует над чуством самосохранения, то лучше тогда в банки не ходить вовсе... :mrgreen:

ну вот человек работает пять дней в неделю с 9 до 18 ,кассы в банках до 17.00, сб\вс банки выходные,
как ему посещать 2 раза в год 10 банков?
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 16:53

  t-step написав:Таки є тут проблеми: залишилося два валютних стовпи,які по закінченні мали свіфтнутись у Приват...перший з них так і не полетів,пролонгувався ще на рік,до 01.11.2019р.
Гарячка твердить:"так, дійсно,є проблеми... НАРАЗІ ми невзмозі виконувати зобов'язання", очікуйте оф.інформації"
Чесно,таке враження,що зайшла ТА!
Встиг ще Скарбничку обнулити через комуналку і всім раджу,поки ще працює!!!

У меня $$$$ вклад до 3 но тело и проценты упали на карту уже 2 ноября

Ничего не снимал и не открывал
Жду повышение ставок
Может ещё в московское княжество за валютой придётся ехать

При такой власти я уже ничему не удивляюсь

Если втб закроют то только если нбу власть по «рекомендует» ибо капитал залить не разрешат
Материнская втб групп виновата не будет ибо они готовы поддержать дочь когда нужно

Вот и поможет вкладчикам сделать правильный выбор в марте
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 16:55

  greenozon написав:От і розгадалась загадка НБУ від свіжого меседжа? (скоро піде +1 банк)
вірніше меседж був - піде гарно із здачею ліцензії (БМ не здав)

Просто у Путена перепутали кандидата в санкционном списке. :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 17:01

Если все же власть решится грабануть банк

За сколько времени фонд сейчас выплачивает ?

У меня два вклада один на текущем другой действует до следующего года оба под фонд

На выборах я им все вспомню и втб и дельту
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 17:12

Re: ВТБ Банк

пришла вказивка грымнуты дверима, готуйтэсь, громадяне
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 17:13

Пролонгувати депо всупереч договору це ні в які ворота.
Де апологети банки?
Супостат пу винен...грошей не дав...мабуть. :(
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 17:14

Re: ВТБ Банк

  Ukrainian написав:На выборах я им все вспомню и втб и дельту

Яким макаром?
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