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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1334133513361337

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 459
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
117
Всього голосів : 459
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 17:14

  J написав:
  Cler написав:если лень доминирует над чуством самосохранения, то лучше тогда в банки не ходить вовсе... :mrgreen:

ну вот человек работает пять дней в неделю с 9 до 18 ,кассы в банках до 17.00, сб\вс банки выходные,
как ему посещать 2 раза в год 10 банков?

кто хочет - ищет возможности, а кто не хочет - ищет причины...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 17:14

пу нема часу на такі дурниці
він рішає геополітику
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 17:16

Re: ВТБ Банк

Оплатила покупку электронных книг с Ваши гроши. Все прошло быстро и спокойно.
Hella
 
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