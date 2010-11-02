кто хочет - ищет возможности, а кто не хочет - ищет причины...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 лис, 2018 17:14
кто хочет - ищет возможности, а кто не хочет - ищет причины...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: Пон 05 лис, 2018 17:14
пу нема часу на такі дурниці
він рішає геополітику
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 05 лис, 2018 17:16
Re: ВТБ Банк
Оплатила покупку электронных книг с Ваши гроши. Все прошло быстро и спокойно.
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