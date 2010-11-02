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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 13371338133913401341>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 459
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
117
Всього голосів : 459
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 18:08

  Квесторе_поверніться написав:
  ruvex написав:Інформація для клієнтів щодо зміни Тарифів на послуги Банку для фізичних осіб

VTB Bank повідомляє, що з 05.11.2018 року змінюються Тарифи на послуги Банку для фізичних осіб.

Детальну інформацію Ви можете отримати в розділі «Депозити» / «Тарифи на послуги Банку для фізичних осіб» нашого сайту, а також звернувшись до працівників відділень VTB Bank (Україна) або за телефонами Інформаційно-довідкової служби: 0800 50 77 60 (безкоштовно з мобільних та стаціонарних телефонів у межах України) та (044) 499 88 88.
https://vtb.ua/about/press-centre/publications/informatsia-dlya-klientiv-shchodo-zminy-tarifivina-poslugi-banku/

Видача валюти 10% комісії від 350 у. о. - караул грабують.
Зарахування тіла депо на поточний 10% комісії від 350 у. о. _караул грабують пограбованого
Де Білецький - негайно замурувати.

Правильний хід на мою думку в даній ситуації
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 18:10

  lel написав:Даже до 350 комиссия.
1.11. Видача готівкових коштів в іноземній валюті:
до 350,00 ( USD, EUR, GBP, CHF) 1% мін. 1 долар/1 євро/

С депозитных - нет. 1.10.6, 1.11.3
Востаннє редагувалось ruvex в Пон 05 лис, 2018 18:11, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 18:14

  lel написав:Даже до 350 комиссия.
1.11. Видача готівкових коштів в іноземній валюті:
до 350,00 ( USD, EUR, GBP, CHF) 1% мін. 1 долар/1 євро/

Так й було. Ті, що надійшли з депозиту по 350$/€/£ без комісії.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 18:16

  BBC написав:
  lel написав:Даже до 350 комиссия.
1.11. Видача готівкових коштів в іноземній валюті:
до 350,00 ( USD, EUR, GBP, CHF) 1% мін. 1 долар/1 євро/

Так й було. Ті, що надійшли з депозиту по 350$/€/£ без комісії.

З тіла депо більше 350 у.о 10% собі забирають як це назвати?
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 18:19

Так й раніше брали, тільки від 10000
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 18:19

  BBC написав:
  lel написав:Даже до 350 комиссия.
1.11. Видача готівкових коштів в іноземній валюті:
до 350,00 ( USD, EUR, GBP, CHF) 1% мін. 1 долар/1 євро/

Так й було. Ті, що надійшли з депозиту по 350$/€/£ без комісії.

Согласен. Не дочитал п.1.11.6.1.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 18:19

  Квесторе_поверніться написав:
  BBC написав:
  lel написав:Даже до 350 комиссия.
1.11. Видача готівкових коштів в іноземній валюті:
до 350,00 ( USD, EUR, GBP, CHF) 1% мін. 1 долар/1 євро/

Так й було. Ті, що надійшли з депозиту по 350$/€/£ без комісії.

З тіла депо більше 350 у.о 10% собі забирають як це назвати?

Тимчасові міри поки НБУ не заспокоїться

Скільки часу зараз понд повертає ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 18:21

Ох *пать.... НІФІГА СОБІ ТАРИФИ!
Нда, це буде покруче ПІБки :)
Як добре, що я виніс звідси все ще 2.12.2017 року, і завбачливо закрив УСІ рахунки :)))
Але і жирні були ставочки, і саджанці недорогі - усього по соточці.... Еххх...
C'est la vie....
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 18:21

Нужно банку сеть отделений раза в три сократить.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 18:22

Для юридичних осіб всі вихідні платежі з 05.11.2018 р. з комісією 10% від суми платежу
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