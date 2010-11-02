ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 лис, 2018 18:08
Квесторе_поверніться написав: ruvex написав:
Інформація для клієнтів щодо зміни Тарифів на послуги Банку для фізичних осіб
VTB Bank повідомляє, що з 05.11.2018 року змінюються Тарифи на послуги Банку для фізичних осіб.
Детальну інформацію Ви можете отримати в розділі «Депозити» / «Тарифи на послуги Банку для фізичних осіб» нашого сайту, а також звернувшись до працівників відділень VTB Bank (Україна) або за телефонами Інформаційно-довідкової служби: 0800 50 77 60 (безкоштовно з мобільних та стаціонарних телефонів у межах України) та (044) 499 88 88.
https://vtb.ua/about/press-centre/publications/informatsia-dlya-klientiv-shchodo-zminy-tarifivina-poslugi-banku/
Видача валюти 10% комісії від 350 у. о. - караул грабують.
Зарахування тіла депо на поточний 10% комісії від 350 у. о. _караул грабують пограбованого
Де Білецький - негайно замурувати.
Правильний хід на мою думку в даній ситуації
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Додано: Пон 05 лис, 2018 18:10
lel написав:
Даже до 350 комиссия.
1.11. Видача готівкових коштів в іноземній валюті:
до 350,00 ( USD, EUR, GBP, CHF) 1% мін. 1 долар/1 євро/
С депозитных - нет. 1.10.6, 1.11.3
Востаннє редагувалось
ruvex
в Пон 05 лис, 2018 18:11, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business
ruvex
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Додано: Пон 05 лис, 2018 18:14
lel написав:
Даже до 350 комиссия.
1.11. Видача готівкових коштів в іноземній валюті:
до 350,00 ( USD, EUR, GBP, CHF) 1% мін. 1 долар/1 євро/
Так й було. Ті, що надійшли з депозиту по 350$/€/£ без комісії.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Пон 05 лис, 2018 18:16
BBC написав: lel написав:
Даже до 350 комиссия.
1.11. Видача готівкових коштів в іноземній валюті:
до 350,00 ( USD, EUR, GBP, CHF) 1% мін. 1 долар/1 євро/
Так й було. Ті, що надійшли з депозиту по 350$/€/£ без комісії.
З тіла депо більше 350 у.о 10% собі забирають як це назвати?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 05 лис, 2018 18:19
Так й раніше брали, тільки від 10000
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Додано: Пон 05 лис, 2018 18:19
BBC написав: lel написав:
Даже до 350 комиссия.
1.11. Видача готівкових коштів в іноземній валюті:
до 350,00 ( USD, EUR, GBP, CHF) 1% мін. 1 долар/1 євро/
Так й було. Ті, що надійшли з депозиту по 350$/€/£ без комісії.
Согласен. Не дочитал п.1.11.6.1.
lel
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Додано: Пон 05 лис, 2018 18:19
Квесторе_поверніться написав: BBC написав: lel написав:
Даже до 350 комиссия.
1.11. Видача готівкових коштів в іноземній валюті:
до 350,00 ( USD, EUR, GBP, CHF) 1% мін. 1 долар/1 євро/
Так й було. Ті, що надійшли з депозиту по 350$/€/£ без комісії.
З тіла депо більше 350 у.о 10% собі забирають як це назвати?
Тимчасові міри поки НБУ не заспокоїться
Скільки часу зараз понд повертає ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Додано: Пон 05 лис, 2018 18:21
Ох *пать.... НІФІГА СОБІ ТАРИФИ!
Нда, це буде покруче ПІБки
Як добре, що я виніс звідси все ще 2.12.2017 року, і завбачливо закрив УСІ рахунки
))
Але і жирні були ставочки, і саджанці недорогі - усього по соточці.... Еххх...
C'est la vie....
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Додано: Пон 05 лис, 2018 18:21
Нужно банку сеть отделений раза в три сократить.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 18:22
Для юридичних осіб всі вихідні платежі з 05.11.2018 р. з комісією 10% від суми платежу
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