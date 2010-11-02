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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1338133913401341>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 459
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
117
Всього голосів : 459
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 18:22

  Nighthawk написав:Ох *пать.... НІФІГА СОБІ ТАРИФИ!
Нда, це буде покруче ПІБки :)
Як добре, що я виніс звідси все ще 2.12.2017 року, і завбачливо закрив УСІ рахунки :)))
Але і жирні були ставочки, і саджанці недорогі - усього по соточці.... Еххх...
C'est la vie....

Можна очікувати ріст % ставки для нових саджанців.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 18:24

  Sanio написав:Для юридичних осіб всі вихідні платежі з 05.11.2018 р. з комісією 10% від суми платежу

Головне, що працюють. Юр. особи як кртси першими біжать й заградтариф необхідний.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 18:26

  Nighthawk написав:Ох *пать.... НІФІГА СОБІ ТАРИФИ!
Нда, це буде покруче ПІБки :)
Як добре, що я виніс звідси все ще 2.12.2017 року, і завбачливо закрив УСІ рахунки :)))
Але і жирні були ставочки, і саджанці недорогі - усього по соточці.... Еххх...
C'est la vie....

Выносить гроши и тухес з крайыны трэба було в ноябри 2013
dexter
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 18:26

  BBC написав:
  Sanio написав:Для юридичних осіб всі вихідні платежі з 05.11.2018 р. з комісією 10% від суми платежу

Головне, що працюють. Юр. особи як кртси першими біжать й заградтариф необхідний.


От що мені подобається в рос банках у випадку форс мажору [ проплачені активісти на сбер; палки в колеса від НБУ ] оперативно реагують
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 18:32

несіть гроші в Ветебе!
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 18:32

Ігор Валерійович прийде порядок наведе. :)
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 18:35

  greenozon написав:несіть гроші в Ветебе!
ж)

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Не та валюта. Таку б ставку в €.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 18:35

  BBC написав:
  Sanio написав:Для юридичних осіб всі вихідні платежі з 05.11.2018 р. з комісією 10% від суми платежу

Головне, що працюють. Юр. особи як кртси першими біжать й заградтариф необхідний.

Думаю, що крупні юрики вже всі вийшли з ВТБ 1-2 листопада
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 18:35

  Квесторе_поверніться написав:Ігор Валерійович прийде порядок наведе. :)

Долги отдают только лохи, так Игорь Валерьевич казав..
dexter
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 18:40

  dexter написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ігор Валерійович прийде порядок наведе. :)

Долги отдают только лохи, так Игорь Валерьевич казав..


Ну себя то он лохом не считает, может вся эта кутерьма связана с тем решением, что он добился по аресту активов рос. банков в Украине.
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