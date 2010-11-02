ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 лис, 2018 18:22
Nighthawk написав:
Ох *пать.... НІФІГА СОБІ ТАРИФИ!
Нда, це буде покруче ПІБки
Як добре, що я виніс звідси все ще 2.12.2017 року, і завбачливо закрив УСІ рахунки
))
Але і жирні були ставочки, і саджанці недорогі - усього по соточці.... Еххх...
C'est la vie....
Можна очікувати ріст % ставки для нових саджанців.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Пон 05 лис, 2018 18:24
Sanio написав:
Для юридичних осіб всі вихідні платежі з 05.11.2018 р. з комісією 10% від суми платежу
Головне, що працюють. Юр. особи як кртси першими біжать й заградтариф необхідний.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Пон 05 лис, 2018 18:26
Nighthawk написав:
Ох *пать.... НІФІГА СОБІ ТАРИФИ!
Нда, це буде покруче ПІБки
Як добре, що я виніс звідси все ще 2.12.2017 року, і завбачливо закрив УСІ рахунки
))
Але і жирні були ставочки, і саджанці недорогі - усього по соточці.... Еххх...
C'est la vie....
Выносить гроши и тухес з крайыны трэба було в ноябри 2013
dexter
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Додано: Пон 05 лис, 2018 18:26
BBC написав: Sanio написав:
Для юридичних осіб всі вихідні платежі з 05.11.2018 р. з комісією 10% від суми платежу
Головне, що працюють. Юр. особи як кртси першими біжать й заградтариф необхідний.
От що мені подобається в рос банках у випадку форс мажору [ проплачені активісти на сбер; палки в колеса від НБУ ] оперативно реагують
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Додано: Пон 05 лис, 2018 18:32
несіть гроші в Ветебе!
ж)
greenozon
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Додано: Пон 05 лис, 2018 18:32
Ігор Валерійович прийде порядок наведе.
Свіжий промо від Мінфіна і кума
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 05 лис, 2018 18:35
greenozon написав:
несіть гроші в Ветебе!
ж)
Не та валюта. Таку б ставку в €.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Додано: Пон 05 лис, 2018 18:35
BBC написав: Sanio написав:
Для юридичних осіб всі вихідні платежі з 05.11.2018 р. з комісією 10% від суми платежу
Головне, що працюють. Юр. особи як кртси першими біжать й заградтариф необхідний.
Думаю, що крупні юрики вже всі вийшли з ВТБ 1-2 листопада
Sanio
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Додано: Пон 05 лис, 2018 18:35
Квесторе_поверніться написав:
Ігор Валерійович прийде порядок наведе.
Долги отдают только лохи, так Игорь Валерьевич казав..
dexter
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Додано: Пон 05 лис, 2018 18:40
dexter написав: Квесторе_поверніться написав:
Ігор Валерійович прийде порядок наведе.
Долги отдают только лохи, так Игорь Валерьевич казав..
Ну себя то он лохом не считает, может вся эта кутерьма связана с тем решением, что он добился по аресту активов рос. банков в Украине.
Михалыч
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