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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 лис, 2018 18:43
Михалыч там только гроши горемычных депогромадян
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dexter
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Додано: Пон 05 лис, 2018 18:45
dexter написав:Михалыч
там только гроши горемычных депогромадян
там еще долговая книга есть, с ней Игорь Валерьевич мог бы поработать
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Додано: Пон 05 лис, 2018 18:45
dexter написав:Михалыч
там только гроши горемычных депогромадян
А ему не пох
или Вы думаете он решение это пробивал из человеколюбия к депозитчикам и добивался ареста активов рос. банков в Украине
Я еще пару лет назад когда появилась инфа о том что он вывел после майдана с Привата на Кипр пару ярдов СКВ которые тот взял у НБУ, а тот в свою очередь их взял у МВФ в кредит, писал что он еще всех кинет продаст потом купит и снова кинет, так на меня были накинулись "патриоты" что бы я не клеветал на него, он тип армию поддерживает и сепаров ловит и все это враки кремлеботов о выводе на Кипр.....и где теперь Приват
Востаннє редагувалось Михалыч
в Пон 05 лис, 2018 18:53, всього редагувалось 1 раз.
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Михалыч
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Додано: Пон 05 лис, 2018 18:52
Беня хоче або задарма або хоча б добряче збити ціну перед купівлею
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Додано: Пон 05 лис, 2018 18:54
Ukrainian написав:
Беня хоче або задарма або хоча б добряче збити ціну перед купівлею
Покупать он точно думаю не будет, хочет за даром вангую
только все эти игрища боюсь закончатся фондом и очередными бюджетными расходами на поддержку фонда и печатанием НБУ фантиков под это дело.
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Михалыч
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Додано: Пон 05 лис, 2018 18:58
BBC написав: lel написав:
Даже до 350 комиссия.
1.11. Видача готівкових коштів в іноземній валюті:
до 350,00 ( USD, EUR, GBP, CHF) 1% мін. 1 долар/1 євро/
Так й було. Ті, що надійшли з депозиту по 350$/€/£ без комісії.
Я сегодня вывел с карты vtb на Приват и Моно 100000 гривен. Пока оно в блоке. Комиссия светится -0 в интернет банке.
Эти операции как снятие идут? На 10% вжарят или пронесёт?
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Alessandr1974
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Додано: Пон 05 лис, 2018 18:59
Alessandr1974 написав: BBC написав: lel написав:
Даже до 350 комиссия.
1.11. Видача готівкових коштів в іноземній валюті:
до 350,00 ( USD, EUR, GBP, CHF) 1% мін. 1 долар/1 євро/
Так й було. Ті, що надійшли з депозиту по 350$/€/£ без комісії.
Я сегодня вывел с карты vtb на Приват и Моно 100000 гривен. Пока оно в блоке. Комиссия светится -0 в интернет банке.
Эти операции как снятие идут? На 10% вжарят или пронесёт?
на Кипр надо выводить! На Кипр!
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dexter
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Додано: Пон 05 лис, 2018 19:02
Alessandr1974 написав: BBC написав: lel написав:
Даже до 350 комиссия.
1.11. Видача готівкових коштів в іноземній валюті:
до 350,00 ( USD, EUR, GBP, CHF) 1% мін. 1 долар/1 євро/
Так й було. Ті, що надійшли з депозиту по 350$/€/£ без комісії.
Я сегодня вывел с карты vtb на Приват и Моно 100000 гривен. Пока оно в блоке. Комиссия светится -0 в интернет банке.
Эти операции как снятие идут? На 10% вжарят или пронесёт?
10% с текущего счета через кассу. По картам лимитов пока нет, но при масовом выводе по 100 кгрн/день пояаятся.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Пон 05 лис, 2018 19:03
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