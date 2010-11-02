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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1338133913401341

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 459
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
117
Всього голосів : 459
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 18:43

Михалыч там только гроши горемычных депогромадян
dexter
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 18:45

  dexter написав:Михалыч там только гроши горемычных депогромадян

там еще долговая книга есть, с ней Игорь Валерьевич мог бы поработать
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 18:45

  dexter написав:Михалыч там только гроши горемычных депогромадян


А ему не пох :?: или Вы думаете он решение это пробивал из человеколюбия к депозитчикам и добивался ареста активов рос. банков в Украине :?:

Я еще пару лет назад когда появилась инфа о том что он вывел после майдана с Привата на Кипр пару ярдов СКВ которые тот взял у НБУ, а тот в свою очередь их взял у МВФ в кредит, писал что он еще всех кинет продаст потом купит и снова кинет, так на меня были накинулись "патриоты" что бы я не клеветал на него, он тип армию поддерживает и сепаров ловит и все это враки кремлеботов о выводе на Кипр.....и где теперь Приват :!:
Востаннє редагувалось Михалыч в Пон 05 лис, 2018 18:53, всього редагувалось 1 раз.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 18:52

Беня хоче або задарма або хоча б добряче збити ціну перед купівлею
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 18:54

  Ukrainian написав:Беня хоче або задарма або хоча б добряче збити ціну перед купівлею


Покупать он точно думаю не будет, хочет за даром вангую :oops: только все эти игрища боюсь закончатся фондом и очередными бюджетными расходами на поддержку фонда и печатанием НБУ фантиков под это дело.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 18:58

  BBC написав:
  lel написав:Даже до 350 комиссия.
1.11. Видача готівкових коштів в іноземній валюті:
до 350,00 ( USD, EUR, GBP, CHF) 1% мін. 1 долар/1 євро/

Так й було. Ті, що надійшли з депозиту по 350$/€/£ без комісії.

Я сегодня вывел с карты vtb на Приват и Моно 100000 гривен. Пока оно в блоке. Комиссия светится -0 в интернет банке.
Эти операции как снятие идут? На 10% вжарят или пронесёт?
Alessandr1974
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 18:59

  Alessandr1974 написав:
  BBC написав:
  lel написав:Даже до 350 комиссия.
1.11. Видача готівкових коштів в іноземній валюті:
до 350,00 ( USD, EUR, GBP, CHF) 1% мін. 1 долар/1 євро/

Так й було. Ті, що надійшли з депозиту по 350$/€/£ без комісії.

Я сегодня вывел с карты vtb на Приват и Моно 100000 гривен. Пока оно в блоке. Комиссия светится -0 в интернет банке.
Эти операции как снятие идут? На 10% вжарят или пронесёт?

на Кипр надо выводить! На Кипр!
dexter
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 19:02

  Alessandr1974 написав:
  BBC написав:
  lel написав:Даже до 350 комиссия.
1.11. Видача готівкових коштів в іноземній валюті:
до 350,00 ( USD, EUR, GBP, CHF) 1% мін. 1 долар/1 євро/

Так й було. Ті, що надійшли з депозиту по 350$/€/£ без комісії.

Я сегодня вывел с карты vtb на Приват и Моно 100000 гривен. Пока оно в блоке. Комиссия светится -0 в интернет банке.
Эти операции как снятие идут? На 10% вжарят или пронесёт?

10% с текущего счета через кассу. По картам лимитов пока нет, но при масовом выводе по 100 кгрн/день пояаятся.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 19:03

Re: ВТБ Банк

Пичаток кинця https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838
dexter
 
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