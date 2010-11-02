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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1340134113421343>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 459
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
117
Всього голосів : 459
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 19:09

  greenozon написав::idea:
Ситуація з ліквідністю в АТ "ВТБ Банк" жодним чином не впливає на стабільність банківського сектору України, оскільки частка вказаної фінустанови становить 0,6% від чистих активів платоспроможних банків.

тут другэ пытання-хто наступный?
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 19:16

  Квесторе_поверніться написав:Пролонгувати депо всупереч договору це ні в які ворота.
Де апологети банки?
Супостат пу винен...грошей не дав...мабуть. :(

Я апологет. Утром открыл депозит на 131$ онлайн,аж на месяц) Фонд может ещё и заникчемить) А потому что наука-не лениться и читать форум перед открытием депо. Учитывая что это мой последний и единственный депо в ВТБ-смеюсь над собой)
Востаннє редагувалось LuckyG в Пон 05 лис, 2018 19:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 19:17

Якщо ВТБ й піде, то виключно черех дії укр.влади. Про що вже відкрито пише НБУ у прес-релізі. Шлях тільки підвищення % ставки раз блокує держава Україна поповнення ліквідності банку за рахунок повернення виданих банком кредитів.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 19:17

сьогоднішні події дуже йморвіно є одною ланкою в продовженні ру-санкції

оригінал тут
http://static.government.ru/media/files ... chGjla.pdf

така собі войнушка...
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 19:18

  Alessandr1974 написав:
  BBC написав:
  lel написав:Даже до 350 комиссия.
1.11. Видача готівкових коштів в іноземній валюті:
до 350,00 ( USD, EUR, GBP, CHF) 1% мін. 1 долар/1 євро/

Так й було. Ті, що надійшли з депозиту по 350$/€/£ без комісії.

Я сегодня вывел с карты vtb на Приват и Моно 100000 гривен. Пока оно в блоке. Комиссия светится -0 в интернет банке.
Эти операции как снятие идут? На 10% вжарят или пронесёт?

Еще чтоб платеж прошел. При ВА деньги,болтающиеся неизвестно где-4 очередь.
Востаннє редагувалось LuckyG в Пон 05 лис, 2018 19:23, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 19:18

  BBC написав:Якщо ВТБ й піде, то виключно черех дії укр.влади. Про що вже відкрито пише НБУ у прес-релізі. Шлях тільки підвищення % ставки раз блокує держава Україна поповнення ліквідності банку за рахунок повернення виданих банком кредитів.

инвестиционная привлекательность неуклонно растет
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 19:22

Я сегодня вывел с карты vtb на Приват и Моно 100000 гривен. Пока оно в блоке. Комиссия светится -0 в интернет банке.
Эти операции как снятие идут? На 10% вжарят или пронесёт?[/quote]
Если сегодняшним числом пройдет-вжарят. Хотя может было бы выгодней,чтобы прошло и вжарили,чем не прошло.[/quote]
По картсчетам есть ограничения?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 19:29

Re: ВТБ Банк

Уже ввели по 15000 гривен на карту в день. Я до введения лимитов вывел.
Alessandr1974
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 19:46

Re: ВТБ Банк

Колл центр подтвердил что драконовские изменения касаются только текущих счетов. По картам только 15000 гривен в день лимиты ввели.
Да и не могут они за один день поменять тарифы по картам. Обычно за месяц обязаны предупреждать.
Для душевного спокойствия конечно прослежу, пока по счёту все пройдёт. Но пока светится нулевая комиссию. Да и смысла ставить тут 10% на 15000 гривен нет.
А банк не прикроют. И ВА не будет. ВТБ это международная группа. Ей из копеек смысла нет портить репутацию. Скорее всего будет как с ПИБом. Долго и нудно будут мурыжить оставшихся крупных вкладчиков.
Alessandr1974
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 19:54

Коментар НБУ щодо ситуації в ВТБ Банку

У зв’язку із запитами ЗМІ Національний банк повідомляє, що наразі ми спостерігаємо певне зниження обсягу ліквідності в АТ "ВТБ Банк", яке відбувалося в процесі згортання діяльності АТ "ВТБ Банк" вже тривалий час та було поглиблене рішенням Апеляційного суду м. Києва від 5 вересня 2018 року про блокування активів фінансової установи.

Це рішення суду фактично позбавило АТ "ВТБ Банк" можливості поповнювати ліквідність за рахунок реалізації набутого у процесі стягнення заставного майна та активів.

5 листопада 2018 року банк був змушений ввести превентивні обмежувальні заходи, направлені на стримування відтоку коштів клієнтів: введені комісії та ліміти на зняття готівки.

Національний банк здійснює посилений моніторинг ситуації, що склалася, та за потреби вживатиме заходів в межах повноважень, передбачених чинним законодавством.

Ситуація з ліквідністю в АТ "ВТБ Банк" жодним чином не впливає на стабільність банківського сектору України, оскільки частка вказаної фінустанови становить 0,6% від чистих активів платоспроможних банків. На сьогодні ліквідність банківського сектору становить понад 80 млрд грн, що є достатнім для його належного і безперебійного функціонування.

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838
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