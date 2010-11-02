тут другэ пытання-хто наступный?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 лис, 2018 19:09
Додано: Пон 05 лис, 2018 19:16
Я апологет. Утром открыл депозит на 131$ онлайн,аж на месяц) Фонд может ещё и заникчемить) А потому что наука-не лениться и читать форум перед открытием депо. Учитывая что это мой последний и единственный депо в ВТБ-смеюсь над собой)
Востаннє редагувалось LuckyG в Пон 05 лис, 2018 19:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 05 лис, 2018 19:17
Якщо ВТБ й піде, то виключно черех дії укр.влади. Про що вже відкрито пише НБУ у прес-релізі. Шлях тільки підвищення % ставки раз блокує держава Україна поповнення ліквідності банку за рахунок повернення виданих банком кредитів.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Пон 05 лис, 2018 19:17
сьогоднішні події дуже йморвіно є одною ланкою в продовженні ру-санкції
оригінал тут
така собі войнушка...
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 05 лис, 2018 19:18
Еще чтоб платеж прошел. При ВА деньги,болтающиеся неизвестно где-4 очередь.
Востаннє редагувалось LuckyG в Пон 05 лис, 2018 19:23, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 05 лис, 2018 19:18
Додано: Пон 05 лис, 2018 19:22
Я сегодня вывел с карты vtb на Приват и Моно 100000 гривен. Пока оно в блоке. Комиссия светится -0 в интернет банке.
Эти операции как снятие идут? На 10% вжарят или пронесёт?[/quote]
Если сегодняшним числом пройдет-вжарят. Хотя может было бы выгодней,чтобы прошло и вжарили,чем не прошло.[/quote]
По картсчетам есть ограничения?
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Пон 05 лис, 2018 19:29
Re: ВТБ Банк
Уже ввели по 15000 гривен на карту в день. Я до введения лимитов вывел.
Додано: Пон 05 лис, 2018 19:46
Re: ВТБ Банк
Колл центр подтвердил что драконовские изменения касаются только текущих счетов. По картам только 15000 гривен в день лимиты ввели.
Да и не могут они за один день поменять тарифы по картам. Обычно за месяц обязаны предупреждать.
Для душевного спокойствия конечно прослежу, пока по счёту все пройдёт. Но пока светится нулевая комиссию. Да и смысла ставить тут 10% на 15000 гривен нет.
А банк не прикроют. И ВА не будет. ВТБ это международная группа. Ей из копеек смысла нет портить репутацию. Скорее всего будет как с ПИБом. Долго и нудно будут мурыжить оставшихся крупных вкладчиков.
Додано: Пон 05 лис, 2018 19:54
Коментар НБУ щодо ситуації в ВТБ Банку
У зв’язку із запитами ЗМІ Національний банк повідомляє, що наразі ми спостерігаємо певне зниження обсягу ліквідності в АТ "ВТБ Банк", яке відбувалося в процесі згортання діяльності АТ "ВТБ Банк" вже тривалий час та було поглиблене рішенням Апеляційного суду м. Києва від 5 вересня 2018 року про блокування активів фінансової установи.
Це рішення суду фактично позбавило АТ "ВТБ Банк" можливості поповнювати ліквідність за рахунок реалізації набутого у процесі стягнення заставного майна та активів.
5 листопада 2018 року банк був змушений ввести превентивні обмежувальні заходи, направлені на стримування відтоку коштів клієнтів: введені комісії та ліміти на зняття готівки.
Національний банк здійснює посилений моніторинг ситуації, що склалася, та за потреби вживатиме заходів в межах повноважень, передбачених чинним законодавством.
Ситуація з ліквідністю в АТ "ВТБ Банк" жодним чином не впливає на стабільність банківського сектору України, оскільки частка вказаної фінустанови становить 0,6% від чистих активів платоспроможних банків. На сьогодні ліквідність банківського сектору становить понад 80 млрд грн, що є достатнім для його належного і безперебійного функціонування.
Зараз переглядають цей форум: asp, kostya77, liliya_logical, ramaz, Surz, Квесторе_поверніться і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|