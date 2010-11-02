Додано: Пон 05 лис, 2018 19:55

Alessandr1974 написав: . Ей из копеек смысла нет портить репутацию. . Ей из копеек смысла нет портить репутацию.

$139 млн c Российской Федерации которые требует Беня через суд...это не копейки, за такую сумму могут и Сбер и ПИБ пойти с рынка Украины, а там еще пару судов против РФ на подходе, так что если они не отобьются сейчас, все таки у них кроме ПИБ есть и физ лица акционеры, а не только РФ.P.S. Шоколадному перед выборами возможно он считает надо показывать, что он имеет всё новые и новые достижения в борьбе против РФ, и это у неё получается относительно успешно, а то что в оконцовке за эту его успешность заплатят клиенты банка, фонд и государство спонсирующее фонд....это дело пятое, лохторат все стерпит, а часть еще и радоваться будет.