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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1340134113421343

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 459
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
117
Всього голосів : 459
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 19:55

Re: ВТБ Банк

  Alessandr1974 написав:. Ей из копеек смысла нет портить репутацию.


$139 млн c Российской Федерации которые требует Беня через суд...это не копейки, за такую сумму могут и Сбер и ПИБ пойти с рынка Украины, а там еще пару судов против РФ на подходе, так что если они не отобьются сейчас, все таки у них кроме ПИБ есть и физ лица акционеры, а не только РФ.

P.S. Шоколадному перед выборами возможно он считает надо показывать, что он имеет всё новые и новые достижения в борьбе против РФ, и это у неё получается относительно успешно, а то что в оконцовке за эту его успешность заплатят клиенты банка, фонд и государство спонсирующее фонд....это дело пятое, лохторат все стерпит, а часть еще и радоваться будет.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 20:03

Re: ВТБ Банк

Ну тут же всех три года предупреждали, что такое может произойти, значит эти все, предприняли все шаги для оптимизации потерь
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