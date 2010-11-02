Alessandr1974 написав:. Ей из копеек смысла нет портить репутацию.
$139 млн c Российской Федерации которые требует Беня через суд...это не копейки, за такую сумму могут и Сбер и ПИБ пойти с рынка Украины, а там еще пару судов против РФ на подходе, так что если они не отобьются сейчас, все таки у них кроме ПИБ есть и физ лица акционеры, а не только РФ.
P.S. Шоколадному перед выборами возможно он считает надо показывать, что он имеет всё новые и новые достижения в борьбе против РФ, и это у неё получается относительно успешно, а то что в оконцовке за эту его успешность заплатят клиенты банка, фонд и государство спонсирующее фонд....это дело пятое, лохторат все стерпит, а часть еще и радоваться будет.
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Stringer написав:Ну тут же всех три года предупреждали, что такое может произойти, значит эти все, предприняли все шаги для оптимизации потерь
Такое может произойти и с каждым из оставшихся банков БС.
Може...але ризики в кожній банці різні.
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От жеж б***. Хоть и вывел почти всё в мае, но сегодня закончились, три столба. Гривневый и 2 долларовых, мой и жены. Первый уже на Моне, вторые должы были уйти на Аллу. Засада. Одно радует, вторых всего на 200 долларов, но они как то странно пролонгировались, депозит тот же, выплата так же через СВИФТ, но в самом депозите вместо 367 дней 734 дня под 5%.
Фантом написав:От жеж б***. Хоть и вывел почти всё в мае, но сегодня закончились, три столба. Гривневый и 2 долларовых, мой и жены. Первый уже на Моне, вторые должы были уйти на Аллу. Засада. Одно радует, вторых всего на 200 долларов, но они как то странно пролонгировались, депозит тот же, выплата так же через СВИФТ, но в самом депозите вместо 367 дней 734 дня под 5%.
Фантом написав:От жеж б***. Хоть и вывел почти всё в мае, но сегодня закончились, три столба. Гривневый и 2 долларовых, мой и жены. Первый уже на Моне, вторые должы были уйти на Аллу. Засада. Одно радует, вторых всего на 200 долларов, но они как то странно пролонгировались, депозит тот же, выплата так же через СВИФТ, но в самом депозите вместо 367 дней 734 дня под 5%.
Еще годик с ВТБ
Денег там не много, но дарить, естественно, желания нет. Просто может возникнуть ситуация, когда эти 200 долларов придётся ехать получать в Киев, да ещё и с женой. Лучше уж через Фонд.
Фантом написав:От жеж б***. Хоть и вывел почти всё в мае, но сегодня закончились, три столба. Гривневый и 2 долларовых, мой и жены. Первый уже на Моне, вторые должы были уйти на Аллу. Засада. Одно радует, вторых всего на 200 долларов, но они как то странно пролонгировались, депозит тот же, выплата так же через СВИФТ, но в самом депозите вместо 367 дней 734 дня под 5%.
За таке ТА слід вводити.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.