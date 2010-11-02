Додано: Пон 05 лис, 2018 21:17

От жеж б***. Хоть и вывел почти всё в мае, но сегодня закончились, три столба. Гривневый и 2 долларовых, мой и жены. Первый уже на Моне, вторые должы были уйти на Аллу.

Засада. Одно радует, вторых всего на 200 долларов, но они как то странно пролонгировались, депозит тот же, выплата так же через СВИФТ, но в самом депозите вместо 367 дней 734 дня под 5%.

Кто не пьёт, тот не рискует.