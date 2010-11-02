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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1341134213431344>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 460
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
118
Всього голосів : 460
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 19:55

Re: ВТБ Банк

  Alessandr1974 написав:. Ей из копеек смысла нет портить репутацию.


$139 млн c Российской Федерации которые требует Беня через суд...это не копейки, за такую сумму могут и Сбер и ПИБ пойти с рынка Украины, а там еще пару судов против РФ на подходе, так что если они не отобьются сейчас, все таки у них кроме ПИБ есть и физ лица акционеры, а не только РФ.

P.S. Шоколадному перед выборами возможно он считает надо показывать, что он имеет всё новые и новые достижения в борьбе против РФ, и это у неё получается относительно успешно, а то что в оконцовке за эту его успешность заплатят клиенты банка, фонд и государство спонсирующее фонд....это дело пятое, лохторат все стерпит, а часть еще и радоваться будет.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 20:03

Re: ВТБ Банк

Ну тут же всех три года предупреждали, что такое может произойти, значит эти все, предприняли все шаги для оптимизации потерь
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 20:43

По звітності
https://vtb.ua/about/general/informatio ... 9.2018.pdf
видно що банка ризикова і справи йдуть кепсько.
Фізиків зависло менше 2 млрд грн в еквіваленті.
2,3 млрд супостата і біля 1,5 млрд юриків.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 20:51

  Stringer написав:Ну тут же всех три года предупреждали, что такое может произойти, значит эти все, предприняли все шаги для оптимизации потерь

Такое может произойти и с каждым из оставшихся банков БС.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 20:53

  Квесторе_поверніться написав:По звітності
https://vtb.ua/about/general/informatio ... 9.2018.pdf
видно що банка ризикова і справи йдуть кепсько.
Фізиків зависло менше 2 млрд грн в еквіваленті.
2,3 млрд супостата і бніля 1,5 млрд юриків.

ПИБ выдавал всего 190 и меньше и ничего,пережили.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 21:01

  ruvex написав:
  Stringer написав:Ну тут же всех три года предупреждали, что такое может произойти, значит эти все, предприняли все шаги для оптимизации потерь

Такое может произойти и с каждым из оставшихся банков БС.

Може...але ризики в кожній банці різні.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 21:17

Re: ВТБ Банк

От жеж б***. Хоть и вывел почти всё в мае, но сегодня закончились, три столба. Гривневый и 2 долларовых, мой и жены. Первый уже на Моне, вторые должы были уйти на Аллу.
Засада. Одно радует, вторых всего на 200 долларов, но они как то странно пролонгировались, депозит тот же, выплата так же через СВИФТ, но в самом депозите вместо 367 дней 734 дня под 5%.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 21:18

  Фантом написав:От жеж б***. Хоть и вывел почти всё в мае, но сегодня закончились, три столба. Гривневый и 2 долларовых, мой и жены. Первый уже на Моне, вторые должы были уйти на Аллу.
Засада. Одно радует, вторых всего на 200 долларов, но они как то странно пролонгировались, депозит тот же, выплата так же через СВИФТ, но в самом депозите вместо 367 дней 734 дня под 5%.

Еще годик с ВТБ :)
bbc_80
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 21:22

  bbc_80 написав:
  Фантом написав:От жеж б***. Хоть и вывел почти всё в мае, но сегодня закончились, три столба. Гривневый и 2 долларовых, мой и жены. Первый уже на Моне, вторые должы были уйти на Аллу.
Засада. Одно радует, вторых всего на 200 долларов, но они как то странно пролонгировались, депозит тот же, выплата так же через СВИФТ, но в самом депозите вместо 367 дней 734 дня под 5%.

Еще годик с ВТБ :)


Денег там не много, но дарить, естественно, желания нет.
Просто может возникнуть ситуация, когда эти 200 долларов придётся ехать получать в Киев, да ещё и с женой.
Лучше уж через Фонд. :)
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 21:23

  Фантом написав:От жеж б***. Хоть и вывел почти всё в мае, но сегодня закончились, три столба. Гривневый и 2 долларовых, мой и жены. Первый уже на Моне, вторые должы были уйти на Аллу.
Засада. Одно радует, вторых всего на 200 долларов, но они как то странно пролонгировались, депозит тот же, выплата так же через СВИФТ, но в самом депозите вместо 367 дней 734 дня под 5%.

За таке ТА слід вводити.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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