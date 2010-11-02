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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 лис, 2018 21:25
Квесторе_поверніться написав: ruvex написав: Stringer написав:
Ну тут же всех три года предупреждали, что такое может произойти, значит эти все, предприняли все шаги для оптимизации потерь
Такое может произойти и с каждым из оставшихся банков БС.
Може...але ризики в кожній банці різні.
Справедливо.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 21:26
Квесторе_поверніться написав: Фантом написав:
От жеж б***. Хоть и вывел почти всё в мае, но сегодня закончились, три столба. Гривневый и 2 долларовых, мой и жены. Первый уже на Моне, вторые должы были уйти на Аллу.
Засада. Одно радует, вторых всего на 200 долларов, но они как то странно пролонгировались, депозит тот же, выплата так же через СВИФТ, но в самом депозите вместо 367 дней 734 дня под 5%.
За таке ТА слід вводити.
ВА не ВА, но жалобу накатаем. Все документы в бумажном виде на руках.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 21:37
Квесторе_поверніться написав:
За таке ТА слід вводити.
Як мінімум банк отримає статус проблемного й куратора НБУ. А який там максимальний термін проблемності до введення ТА?
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Додано: Пон 05 лис, 2018 22:04
bbc_80 написав: Квесторе_поверніться написав:
За таке ТА слід вводити.
Як мінімум банк отримає статус проблемного й куратора НБУ. А який там максимальний термін проблемності до введення ТА?
по утвержденному плану врегулювання
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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