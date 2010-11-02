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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1342134313441345>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 460
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
118
Всього голосів : 460
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 21:25

  Квесторе_поверніться написав:
  ruvex написав:
  Stringer написав:Ну тут же всех три года предупреждали, что такое может произойти, значит эти все, предприняли все шаги для оптимизации потерь

Такое может произойти и с каждым из оставшихся банков БС.

Може...але ризики в кожній банці різні.

Справедливо.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 21:26

  Квесторе_поверніться написав:
  Фантом написав:От жеж б***. Хоть и вывел почти всё в мае, но сегодня закончились, три столба. Гривневый и 2 долларовых, мой и жены. Первый уже на Моне, вторые должы были уйти на Аллу.
Засада. Одно радует, вторых всего на 200 долларов, но они как то странно пролонгировались, депозит тот же, выплата так же через СВИФТ, но в самом депозите вместо 367 дней 734 дня под 5%.

За таке ТА слід вводити.

ВА не ВА, но жалобу накатаем. Все документы в бумажном виде на руках.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 21:37

Re: ВТБ Банк

  Квесторе_поверніться написав:За таке ТА слід вводити.

Як мінімум банк отримає статус проблемного й куратора НБУ. А який там максимальний термін проблемності до введення ТА?
bbc_80
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 22:04

  bbc_80 написав:
  Квесторе_поверніться написав:За таке ТА слід вводити.

Як мінімум банк отримає статус проблемного й куратора НБУ. А який там максимальний термін проблемності до введення ТА?

по утвержденному плану врегулювання.
ст.75 Національний банк України зобов’язаний не пізніше ніж через 180 днів з дня віднесення банку до категорії проблемних прийняти рішення про визнання діяльності банку такою, що відповідає законодавству, або про віднесення банку до категорії неплатоспроможних.
Ст.76 ускоряет процесс отжима
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Пон 05 лис, 2018 22:13, всього редагувалось 1 раз.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 22:13

  Мизантрóп написав:
  bbc_80 написав:
  Квесторе_поверніться написав:За таке ТА слід вводити.

Як мінімум банк отримає статус проблемного й куратора НБУ. А який там максимальний термін проблемності до введення ТА?

по утвержденному плану врегулювання.
ст.75 Національний банк України зобов’язаний не пізніше ніж через 180 днів з дня віднесення банк до категорії проблемних прийняти рішення про визнання діяльності банку такою, що відповідає законодавству, або про віднесення банку до категорії неплатоспроможних.
ВА только после выборов,не так ли?)
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 22:18

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Востаннє редагувалось ruvex в Пон 05 лис, 2018 22:46, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 22:25

нехило вата так ) 10% за сэп свыше 30 к )

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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 22:28

  IMPRINTER написав:нехило вата так ) 10% за сэп свыше 30 к )

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Не хило клиентов БМ обули в втб
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 22:45

  IMPRINTER написав:нехило вата так ) 10% за сэп свыше 30 к )

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А какие лимиты и комиссии на вывод собственных денег из банка ( для физиков и юриков ) ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 22:49

  zzzzzz написав:А какие лимиты и комиссии на вывод собственных денег из банка ( для физиков и юриков ) ?
Бесплатно для депозитных денег 350 у.е. и 10000 грн в день через кассу.
По картам ограничение р2р 15000 грн/сутки на карту (а может и на ИНН)
bbc_80
 
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