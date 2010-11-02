Фантом написав:От жеж б***. Хоть и вывел почти всё в мае, но сегодня закончились, три столба. Гривневый и 2 долларовых, мой и жены. Первый уже на Моне, вторые должы были уйти на Аллу. Засада. Одно радует, вторых всего на 200 долларов, но они как то странно пролонгировались, депозит тот же, выплата так же через СВИФТ, но в самом депозите вместо 367 дней 734 дня под 5%.
За таке ТА слід вводити.
ВА не ВА, но жалобу накатаем. Все документы в бумажном виде на руках.
Квесторе_поверніться написав:За таке ТА слід вводити.
Як мінімум банк отримає статус проблемного й куратора НБУ. А який там максимальний термін проблемності до введення ТА?
по утвержденному плану врегулювання. ст.75 Національний банк України зобов’язаний не пізніше ніж через 180 днів з дня віднесення банку до категорії проблемних прийняти рішення про визнання діяльності банку такою, що відповідає законодавству, або про віднесення банку до категорії неплатоспроможних. Ст.76 ускоряет процесс отжима
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Пон 05 лис, 2018 22:13, всього редагувалось 1 раз.
Квесторе_поверніться написав:За таке ТА слід вводити.
Як мінімум банк отримає статус проблемного й куратора НБУ. А який там максимальний термін проблемності до введення ТА?
по утвержденному плану врегулювання. ст.75 Національний банк України зобов’язаний не пізніше ніж через 180 днів з дня віднесення банк до категорії проблемних прийняти рішення про визнання діяльності банку такою, що відповідає законодавству, або про віднесення банку до категорії неплатоспроможних.