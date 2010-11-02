Немного не так.
п 1.10.3.1 и 1.11.1
До 10 тыс.грн без комиссий, на валюту комиссии 1% до 350 и 10% при сумме свыше
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 лис, 2018 23:05
Немного не так.
п 1.10.3.1 и 1.11.1
До 10 тыс.грн без комиссий, на валюту комиссии 1% до 350 и 10% при сумме свыше
Живите своим умом!
Додано: Пон 05 лис, 2018 23:14
Если будет временная девальвация в январе-феврале, то сейчас есть смысл рассматривать депо перед девальвацией?
А если на курные суммы, чем облигация не угодила?
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
Додано: Пон 05 лис, 2018 23:21
Re: ВТБ Банк
Додано: Пон 05 лис, 2018 23:40
Re: ВТБ Банк
Подскажите, как через P2P можно бесплатно вывести с карты ВТБ гривну?
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