ВТБ Банк
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Додано: Пон 05 лис, 2018 23:05
bbc_80 написав: zzzzzz написав:
А какие лимиты и комиссии на вывод собственных денег из банка ( для физиков и юриков ) ?
Бесплатно для депозитных денег 350 у.е. и 10000 грн в день через кассу.
По картам ограничение р2р 15000 грн/сутки на карту (а может и на ИНН)
Немного не так.
https://vtb.ua/private/deposits/Tarif_R ... W6r01VO4pg
п 1.10.3.1 и 1.11.1
До 10 тыс.грн без комиссий, на валюту комиссии 1% до 350 и 10% при сумме свыше
Живите своим умом!
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Додано: Пон 05 лис, 2018 23:14
Если будет временная девальвация в январе-феврале, то сейчас есть смысл рассматривать депо перед девальвацией?
А если на курные суммы, чем облигация не угодила?
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
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Додано: Пон 05 лис, 2018 23:19
zzzzzz пункт 1.11.6.1.
lwa
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Додано: Пон 05 лис, 2018 23:21
zzzzzz написав:
на валюту комиссии 1% до 350
Если пришла с депо, то без комиссий до 350 у.е.
1.11.6.1
А просто на снятие с текущего 1% был всегда
bbc_80
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Додано: Пон 05 лис, 2018 23:40
Подскажите, как через P2P можно бесплатно вывести с карты ВТБ гривну?
Михалыч
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Додано: Пон 05 лис, 2018 23:46
Михалыч написав:
Подскажите, как через P2P можно бесплатно вывести с карты ВТБ гривну?
бесплатных сервисов п2п весьма много
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IMPRINTER
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Додано: Пон 05 лис, 2018 23:52
IMPRINTER написав: Михалыч написав:
Подскажите, как через P2P можно бесплатно вывести с карты ВТБ гривну?
бесплатных сервисов п2п весьма много
"Скарбнычка" только вот не совместима с р2р
bbc_80
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Додано: Пон 05 лис, 2018 23:53
ВіТіБі хана?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Додано: Вів 06 лис, 2018 00:00
Козак-характерник написав:
ВіТіБі хана?
Как и ПИБ & СБЕРБАНК.
У вас же нет в ВТБ горшочка? Иначе ему точно хана.
bbc_80
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Додано: Вів 06 лис, 2018 00:03
bbc_80 написав: Козак-характерник написав:
ВіТіБі хана?
Как и ПИБ & СБЕРБАНК.
У вас же нет в ВТБ горшочка? Иначе ему точно хана.
Горщик винесений на 99,99% з бс Неньки.
Дякую кроліку!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
2
Повідомлень: 25582
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Подякував: 1649 раз.
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