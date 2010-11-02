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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 460
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
118
Всього голосів : 460
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 23:05

  bbc_80 написав:
  zzzzzz написав:А какие лимиты и комиссии на вывод собственных денег из банка ( для физиков и юриков ) ?
Бесплатно для депозитных денег 350 у.е. и 10000 грн в день через кассу.
По картам ограничение р2р 15000 грн/сутки на карту (а может и на ИНН)


Немного не так.
https://vtb.ua/private/deposits/Tarif_R ... W6r01VO4pg

п 1.10.3.1 и 1.11.1

До 10 тыс.грн без комиссий, на валюту комиссии 1% до 350 и 10% при сумме свыше
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 23:14

Если будет временная девальвация в январе-феврале, то сейчас есть смысл рассматривать депо перед девальвацией?

А если на курные суммы, чем облигация не угодила?
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 23:19

zzzzzz
пункт 1.11.6.1.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 23:21

Re: ВТБ Банк

  zzzzzz написав:на валюту комиссии 1% до 350

Если пришла с депо, то без комиссий до 350 у.е.
1.11.6.1
А просто на снятие с текущего 1% был всегда
bbc_80
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 23:40

Re: ВТБ Банк

Подскажите, как через P2P можно бесплатно вывести с карты ВТБ гривну?
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 23:46

  Михалыч написав:Подскажите, как через P2P можно бесплатно вывести с карты ВТБ гривну?


бесплатных сервисов п2п весьма много
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 23:52

  IMPRINTER написав:
  Михалыч написав:Подскажите, как через P2P можно бесплатно вывести с карты ВТБ гривну?


бесплатных сервисов п2п весьма много

"Скарбнычка" только вот не совместима с р2р
bbc_80
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 23:53

ВіТіБі хана? :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 00:00

  Козак-характерник написав:ВіТіБі хана? :P

Как и ПИБ & СБЕРБАНК.
У вас же нет в ВТБ горшочка? Иначе ему точно хана.
bbc_80
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 00:03

  bbc_80 написав:
  Козак-характерник написав:ВіТіБі хана? :P

Как и ПИБ & СБЕРБАНК.
У вас же нет в ВТБ горшочка? Иначе ему точно хана.

Горщик винесений на 99,99% з бс Неньки. :P Дякую кроліку! :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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